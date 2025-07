Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Viết tiếp câu chuyện bảo vệ nhân dân

Bi nhưng không lụy

Một chiều giữa tháng 7.2025, chúng tôi tìm đến gia đình trung tá Nguyễn Xuân Hào ở xã An Ninh, Tây Ninh (trước sáp nhập là xã Lộc Giang, H.Đức Hòa, Long An). Đó là ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, hiu quạnh và có phần thiếu chăm chút, ngoại trừ gian chính là khu vực bàn thờ trung tá Hào. Tại đây, gia đình trưng trong tủ kính tất cả các kỷ vật như dây nịt, giày, vớ, quần áo… của anh lúc sinh thời.

Ông Nguyễn Văn Dư xúc động trước bàn thờ và kỷ vật của con trai - liệt sĩ, trung tá Nguyễn Xuân Hào Ảnh: Bắc Bình

Hay tin nhà có khách, ông Nguyễn Văn Dư (62 tuổi, cha của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào) bỏ dở việc chăm sóc đàn heo sau nhà, đi ra bắt chuyện. Ông kể: "Đã hơn 2 năm rồi mà chỉ cần nhìn vào khu vực thờ con trai là tôi nhớ lại như in thời khắc 17 giờ ngày 21.4.2023 nhận tin báo con bị tội phạm tấn công trọng thương khi làm nhiệm vụ trong vụ án ma túy. Lúc đó, Diễn (em gái trung tá Hào - PV) và vợ tôi cũng ở nhà và cùng biết tin dữ. Hai người phụ nữ tức tốc đẩy xe máy ra sân, định xuống hiện trường, nhưng xe chưa kịp nổ máy thì nhận tin Hào đã hy sinh. Hai mẹ con nó ngã xuống sân ngất xỉu vì quá đau đớn. Tôi thì đứng chôn chân và cảm thấy như vừa bị sét đánh trúng vậy".

Theo lời ông Dư, gia đình ông nhiều đời sống bằng nghề làm ruộng trên vùng đất Lộc Giang không mấy màu mỡ nên việc nuôi 3 đứa con ăn học luôn là thách thức rất lớn. Thấy gia cảnh bấp bênh nên người con gái lớn nghỉ học sớm, buôn bán nhỏ ở chợ Lộc Giang để phụ lo cho anh Hào thực hiện ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.

"Nhà chỉ mỗi thằng Hào là con trai nhưng vợ chồng nó chưa có đứa con nào nối dõi thì nó đã ra đi sớm. Sự ra đi đó đã kết liễu biết bao nhiêu kế hoạch còn dang dở của cá nhân Hào và sự kỳ vọng của gia đình chúng tôi. Thực sự quá đau đớn và mất mát quá lớn", bà Võ Thị Thanh Vân, mẹ trung tá Hào, nghẹn ngào.

Vợ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào là chị Trần Thị Phương (36 tuổi, giáo viên Trường THPT Hậu Nghĩa). Theo bà Vân, chị Phương thường xuyên về thăm nom cha mẹ chồng và hương khói cho chồng. "Dù thằng Hào không còn nữa nhưng con Phương vẫn sống tử tế, tròn đạo nghĩa và hiếu kính cha mẹ chồng. Song, thấy Phương phải sống trong cô đơn trước áp lực tuổi tác ngày càng đè nặng, thật tâm tôi mong con dâu sớm có hạnh phúc mới để niềm vui thay thế dần nỗi bi quan đeo đuổi kể từ ngày thằng Hào hy sinh", bà Vân chia sẻ.

Tiếp nối truyền thống công an nhân dân

Sau khi trung tá Hào hy sinh, chị Nguyễn Thị Thúy Diễn (em ruột trung tá Hào, 40 tuổi, trình độ đại học) ngưng công tác ở xã Lộc Giang, chuyển sang tham gia lực lượng công an nhân dân. Sự sắp xếp này của lãnh đạo Công an tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) là nghĩa cử tri ân sự hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của trung tá Hào và tạo điều kiện tối đa cho gia đình ông Dư viết tiếp câu chuyện góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân mà anh để lại.

Thượng úy Nguyễn Thị Thúy Diễn luôn tự hào về anh trai

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễn được Công an tỉnh Long An đặc cách tuyển dụng với cấp hàm thượng úy. Trong ảnh: chị Diễn và ông Nguyễn Văn Dư tại buổi công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh)

"Hơn 14 năm công tác tại chính quyền xã Lộc Giang được Công an tỉnh Long An tính là thâm niên cho tôi. Ngày 10.5.2025, tôi vinh dự được tuyển dụng vào Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) với cấp bậc thượng úy. Đây là điều khiến cha mẹ tôi rất tự hào về con đường mà anh trai tôi đã chọn. Tôi luôn cảm thấy sắc phục công an nhân dân mà tôi được mặc luôn có sự hiện diện của anh Hào trong đó. Tôi luôn tự hào về người anh của mình và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao", thượng úy Nguyễn Thị Thúy Diễn trải lòng.

Tâm thế là vậy, nhưng việc "đi ngang" vào ngành công an và công tác tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh khiến chị Thúy Diễn phải di chuyển từ nhà xuống đơn vị cách hơn 70 km, cũng là thách thức không nhỏ. "Những ngày làm việc, tôi ở lại nhà công vụ của công an tỉnh. Chồng tôi vẫn làm việc tại xã Lộc Giang và rất ủng hộ công việc của tôi hiện tại. Tất nhiên là tôi luôn tranh thủ các thời gian nghỉ, ngày cuối tuần để về thăm gia đình", chị cho hay.

Máu đổ giữa thời bình

Hơn 2 năm đã trôi qua, nhưng người dân khu vực các xã Hậu Nghĩa, Đức Hòa, An Ninh… (Tây Ninh) mà PV Thanh Niên có dịp trao đổi đều nhớ rất rõ biến cố chiều 21.4.2023. Dù nhà của trung tá Hào ở nơi khá hẻo lánh nhưng người dân đều biết và vui vẻ chỉ đường cho PV tìm đến. Qua khẩu khí, sắc mặt của người dân nơi đây khi kể về trung tá Hào, tôi cảm nhận được sự tiếc nuối, cảm thương sâu sắc.

Trong buổi chiều định mệnh đó, trong lúc tuần tra trên đường tỉnh 824 (xã Mỹ Hạnh Nam cũ, nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Công an H.Đức Hòa phát hiện xe bán tải biển số 49C-296.01 do tài xế Nguyễn Văn Thanh điều khiển, lưu thông tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu. Xe còn tông vào 2 người dân khiến họ tử vong tại chỗ.

Tang lễ của thiếu tá Nguyễn Xuân Hào được tổ chức trọng thể vào ngày 23.4.2023 với sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Long An, chính quyền H.Đức Hòa (cũ) và hàng trăm đồng đội. Tại lễ tang, lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với CSGT Nguyễn Xuân Hào.

Sau đó, trung tá Hào được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ công an nhân dân và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân trung tá Hào.

Vụ việc liên quan đến đường dây ma túy do Phạm Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An) cầm đầu, đã mua gần 19 kg heroin, 32 kg ma túy đá cùng nhiều loại ma túy khác từ Campuchia đem về để phân phối. Cơ quan chức năng tỉnh Long An sau đó đã điều tra, truy tố và tuyên án tử hình các bị cáo: Phạm Trung Hiếu, Lê Thành Nghĩa, Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, cùng ở xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa, Long An cũ), Phan Thị Mỹ Quyên (35 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, ở Đồng Nai, tạm trú xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An cũ) về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, giết người.