Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Cuộc chiến giữa lằn ranh sinh tử

Anh hãy yên lòng

"Những năm qua, thật khó để mẹ con tôi quên đi nỗi đau mất anh ấy nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn". Đó là lời tâm tình của chị Ngân Thị An (ngụ xã Mường Lát, Thanh Hóa) sau hơn 4 năm chồng chị là trung tá Vi Văn Luân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn nạn buôn bán trái phép ma túy ở vùng biên giới Mường Lát.

Liệt sĩ Vi Văn Luân Ảnh: Minh Hải

Vợ chồng trung tá Luân đều là người dân tộc Thái, sinh ra ở nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn là Mường Lát, nhưng cả hai đã nỗ lực học tập và làm việc, trở thành tấm gương sáng trong ngành công an và ngành giáo dục ở vùng biên giới Mường Lát.

"Thường ngày anh ấy vẫn chở tôi bằng xe máy, vượt qua những cung đường đèo dốc để đến nơi làm việc (hai vợ chồng chị An đều công tác tại xã Pù Nhi, cách nhà khoảng hơn 10 km - PV). Khi đó, tôi là giáo viên dạy môn tiếng Anh ở trường cấp 2 Pù Nhi, còn anh ấy là cán bộ công an xã. Cuộc sống ở nơi biên viễn dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tôi cũng đã đủ đầy, hạnh phúc để nuôi dạy hai con nên người. Ai ngờ ngày định mệnh ập đến, anh ấy đã hy sinh, đau xót lắm", chị An tâm sự.

Đó là ngày 6.2.2021, tức 25 Tết Tân Sửu, thiếu tá Vi Văn Luân cùng 3 đồng đội thuộc tổ công tác của Công an H.Mường Lát (cũ) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Mường Lý (Thanh Hóa). Khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ công tác đang tuần tra trên QL16, khi qua địa phận bản Mau (xã Mường Lý) thì phát hiện 2 đối tượng cầm súng đứng bên đường. Nghi vấn có hoạt động liên quan mua bán, vận chuyển ma túy, tổ công tác dừng xe và yêu cầu kiểm tra hành chính theo đúng quy định.

Anh Nguyễn Đăng Khải trong lần phổ biến pháp luật cho học sinh ẢNH: BCA

Lúc này, thiếu tá Luân đi trước, theo sau là 3 đồng đội, dần tiến lại gần các đối tượng nghi vấn. Bất ngờ, Sùng A Chía (ở Mường Lát, một trong hai đối tượng) chĩa súng bắn thẳng vào ngực thiếu tá Luân. Hai đồng bọn khác của Chía đứng ở đồi gần đó cũng liên tiếp nổ súng về phía tổ công tác rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thiếu tá Luân được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh. Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng ba; Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho anh từ thiếu tá lên trung tá.

Riêng 4 đối tượng gây án sau đó lần lượt bị bắt giữ và TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 1 án tử hình, 3 án chung thân về tội giết người.

Hơn 4 năm trôi qua, trong sâu thẳm tâm trí chị An luôn có hình bóng liệt sĩ Vi Văn Luân. Vì thế, dù đã mua căn nhà nhỏ ở gần Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Tam Chung (nơi chị An đang công tác) để tiện bề công việc nhưng căn nhà sàn nhỏ nằm ở lưng chừng con dốc, cạnh con suối nhỏ, chị An vẫn giữ như một kỷ niệm, là nơi để ở chốn xa xôi đó anh biết lối đi về.

"Thời gian qua, mẹ con tôi luôn được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ. Năm 2024, con gái đầu (hiện 17 tuổi) đã được tuyển thẳng vào học THPT ở Trường Văn hóa Bộ Công an, mọi chi phí đều được nhà nước hỗ trợ. Đây cũng là bước đệm để cháu thực hiện lời hứa nối nghiệp bố, trở thành cán bộ công an, trở về nơi vùng sâu, vùng xa này để bảo vệ yên bình cho từng bản làng. Cháu thứ hai nay đã 10 tuổi, học lớp 5 rồi. Cuộc sống ba mẹ con tôi ngày một tốt hơn. Giờ tôi chỉ muốn nhắn nhủ với anh ấy rằng anh hãy yên lòng, mẹ con em vẫn khỏe", chị An tâm sự.

Lần thăm nhà cuối cùng của con

Ngày 17.4, thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng đồng đội triển khai vây bắt nhóm đối tượng ở Quảng Ninh, Phú Thọ khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (Quảng Ninh). Quá trình truy bắt, Bùi Đình Khánh (31 tuổi, ở Quảng Ninh) đã dùng vũ khí quân dụng tấn công khiến thượng úy Khải hy sinh.

Những năm qua, mẹ con chị Ngân Thị An luôn được đồng đội của liệt sĩ Vi Văn Luân quan tâm, hỗ trợ ẢNH: MINH HẢI

Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ thượng úy lên thiếu tá cho liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá Khải; Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải - người chiến sĩ công an trẻ tuổi, quả cảm, tận tụy vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 19.4, lễ truy điệu liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải diễn ra tại quê nhà TT.Trấn Cao (H.Phù Cừ cũ, nay là xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên). Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo công an các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và đồng đội, thân nhân của liệt sĩ dự lễ truy điệu trong niềm tiếc thương vô hạn.

Đứng trước linh cữu con trai, ông Nguyễn Đăng Khương (52 tuổi), đôi mắt đỏ hoe, kể hơn 1 tuần trước khi xảy ra biến cố, anh Khải có về thăm bố mẹ và tâm sự về những trăn trở trong công việc, ở nhà nhưng rất "nóng ruột chuyện cơ quan". Ông Khương động viên "con bận thì cứ đi đi, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", nhưng không ngờ đây là lần về thăm nhà cuối cùng của con trai.

Những năm qua, chị An thay chồng nuôi dạy hai con khôn lớn từng ngày ẢNH: MINH HẢI

Ông Khương kể, con trai mình tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân cách đây 6 năm, nhận nhiệm vụ công tác tại Công an TP.Đông Triều (Quảng Ninh). Công việc bận rộn nên hiếm khi anh về thăm nhà. Một tháng trước, theo sự chỉ đạo, sắp xếp của đơn vị, thiếu tá Khải chuyển công tác lên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh đoàn Quảng Ninh đánh giá thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời bình. Tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của anh là biểu tượng thiêng liêng, thắp sáng lý tưởng sống, cống hiến và chiến đấu cho thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên hôm nay và mai sau.

Các tổ chức công an toàn quốc cũng đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. Trung tướng Nguyễn Văn Viện, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, thời điểm còn đương nhiệm đã khẳng định sự hy sinh anh dũng của thiếu tá Khải là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời bình, thể hiện lòng quả cảm, tinh thần kiên trung, trách nhiệm thiêng liêng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Hình ảnh thiếu tá Khải nằm xuống giữa lằn ranh sinh tử sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng, thắp sáng ý chí và lòng trung thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sau này.