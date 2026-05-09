Hyun Bin thắng giải Baeksang, khoảnh khắc ăn mừng của Son Ye Jin gây sốt

Hyun Bin thắng Nam diễn viên xuất sắc nhất (mảng truyền hình) tại Baeksang Arts Awards, tối 8.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lễ trao giải Nghệ thuật Baesang (Baeksang Arts Awards) lần thứ 62 vừa được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) với việc vinh danh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Ở mảng truyền hình, Hyun Bin vượt qua Ryu Seung Ryong, Park Jin Young, Lee Jun Ho và Ji Sung giành chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong loạt phim Made in Korea.

Khoảnh khắc tài tử được xướng tên, ống kính máy quay hướng về anh đồng thời cũng ghi lại phản ứng của Son Ye Jin. "Chị đẹp" mỉm cười rạng rỡ và không giấu được niềm tự hào, hạnh phúc trong giây phút chồng được vinh danh. Cô nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại giây phút bạn đời bước lên sân khấu.

Son Ye Jin gây sốt mạng xã hội với phản ứng ngọt ngào khi Hyun Bin thắng giải. Tại Baeksang năm nay, cô cũng được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) nhưng không thắng giải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong phần phát biểu nhận giải, Hyun Bin bày tỏ lòng biết ơn đối với những khán giả yêu thích và ủng hộ Made in Korea. Anh chia sẻ: "Khi hồi tưởng về nhân vật Baek Ki Tae, thời gian mà nhân vật này đã trải qua, mặc dù ở phim trường mỗi ngày đều rất căng thẳng và vất vả nhưng trong đó tôi cảm thấy rất vui, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi rất vui khi được hợp tác với nhiều diễn viên xuất sắc. Nhìn họ đem lại sức hút cho vai diễn của mình, được diễn chung với họ, mỗi khoảnh khắc trao đổi và hơi thở đều khiến tôi thấy rất thú vị và hấp dẫn. Có quá nhiều người tôi cần phải bày tỏ lòng biết ơn".

Đặc biệt, Hyun Bin không quên nhắc đến Son Ye Jin và con trai nhỏ của họ. Anh chia sẻ: "Trên hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn và tình yêu đến vợ tôi là Son Ye Jin - người đang ngồi phía dưới sân khấu kia, và con trai yêu quý của chúng tôi. Cảm ơn em và con đã dành cho anh thật nhiều sự ủng hộ trong suốt quá trình quay phim. Anh muốn nói rằng anh yêu hai mẹ con rất nhiều". Bên dưới sân khấu, nữ diễn viên 44 tuổi mỉm cười rạng rỡ khi nghe những chia sẻ ngọt ngào từ bạn đời.

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin trên thảm đỏ Baesang 2026. Cặp đôi kết hôn năm 2022, có một con trai hiện gần 4 tuổi. Họ được ngưỡng mộ bởi câu chuyện "phim giả tình thật", sự nghiệp thành công cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc ẢNH: STAR NEWS

Chiến thắng của Hyun Bin với phần chia sẻ ngọt ngào về vợ và con trai cùng những biểu cảm, hành động của Son Ye Jin trong giây phút chồng được vinh danh lập tức được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, thu hút lượt tương tác không hề nhỏ. Những hình ảnh mới nhất của bộ đôi phim Hạ cánh nơi anh khiến khán giả, người hâm mộ "tan chảy", bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân viên mãn của hai ngôi sao và cách họ ủng hộ, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Ryu Seung Ryong thắng Grand Prize mảng truyền hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh chiến thắng của Hyun Bin ở hạng mục nam chính, Park Bo Young được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) nhờ vai diễn trong phim Our Unwritten Seoul. Tác phẩm này cũng giúp nhà làm phim Park Shin Woo giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, chiếc cúp Nam và nữ diễn viên phim xuất sắc nhất lần lượt được trao cho Yoo Seung Mok của phim The Dream Life of Mr. Kim và Im Soo Jung của Low Life.

Còn You and Everything Else được xướng tên ở hạng mục Phim truyền hình hay nhất và The Wonder Coach trở thành Chương trình giải trí hay nhất. Đặc biệt, nghệ sĩ kỳ cựu Ryu Seung Ryong giành Giải thưởng lớn (Grand Prize) - hạng mục quan trọng nhất ở mỗi mảng, nhờ màn thể hiện xuất sắc trong The Dream Life of Mr. Kim.

'Dưới bóng điện hạ' thắng lớn

Yoo Hae Jin thắng Grand Prize mảng điện ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở mảng điện ảnh, The King's Warden (Dưới bóng điện hạ) - bộ phim "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng và trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Hàn, dẫn đầu đêm trao giải với 3 chiến thắng. Đó là Giải thưởng lớn (Grand Prize) dành cho tài tử Yoo Hae Jin nhờ vai diễn trưởng làng mang lại nhiều tiếng cười lẫn nước mắt cho hơn 16 triệu khán giả xứ kim chi.

Ngoài ra, màn thể hiện trong tác phẩm cũng giúp "điện hạ" Park Ji Hoon được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Dưới bóng điện hạ cũng thắng hạng mục Impact Award nhờ sức ảnh hưởng sâu rộng của phim.

Dưới bóng điện hạ giành 3 chiến thắng ở Baesang 2026 ẢNH: SHOWBOX

Trong khi đó, bộ phim No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook thắng giải Phim điện ảnh hay nhất. Nhà làm phim Yoon Ga Eun được vinh danh là Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ chỉ đạo phim The World of Love và Park Jun Ho là Đạo diễn mới xuất sắc nhất với tác phẩm 3670.

Trong khi đó, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Park Jeong Min của The Ugly. Mỹ nhân 9X Moon Ga Young "vượt mặt" Son Ye Jin và loạt diễn viên tài năng khác giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Once We Were Us. Tài tử Lee Sung Min (phim No Other Choice) và minh tinh Shin Se Kyung (phim Humint) lần lượt thắng giải Nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Ngoài ra, Baeksang cũng vinh danh nhiều cá nhân, tác phẩm nổi bật ở mảng sân khấu.