ICE tiếp tục hiện diện tại sân bay Mỹ

Theo ông, việc duy trì lực lượng ICE phụ thuộc vào tốc độ phục hồi nhân sự của Cơ quan An ninh vận tải (TSA).

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo TSA và ICE để xác định sân bay nào cần hỗ trợ", theo NBC News dẫn lời ông Homan. Hiện các đặc vụ ICE đảm nhiệm kiểm tra giấy tờ và hỗ trợ an ninh cơ bản nhằm giúp nhân sự TSA tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn như vận hành hệ thống soi chiếu.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực tại TSA xuất phát từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần Bộ An ninh nội địa (DHS) từ ngày 14.2. Theo DHS, khoảng 500 nhân viên TSA đã nghỉ việc, trong khi hàng nghìn người khác báo nghỉ do không được trả lương. Hệ quả là thời gian chờ tại các điểm kiểm tra an ninh kéo dài, nhiều sân bay ghi nhận tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, theo Đài NPR.

Tuy nhiên, việc bổ sung nhân lực không thể diễn ra nhanh chóng. Một quan chức TSA cho biết quá trình đào tạo nhân viên an ninh mới thường mất từ 4 - 6 tháng.

Ông Homan cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách khắc phục tình trạng trên. Sau sắc lệnh của ông Trump ngày 27.3 cho phép sử dụng nguồn quỹ hiện có để trả lương, nhân viên TSA dự kiến được thanh toán lương vào ngày 30 hoặc 31.3.

Trong khi đó, triển vọng đạt được thỏa thuận ngân sách dài hạn cho DHS vẫn chưa rõ ràng khi các cuộc đàm phán tại quốc hội Mỹ tiếp tục bế tắc.