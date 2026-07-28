iOS 26.6 chính thức ra mắt với 3 thay đổi đáng chú ý

Sau hơn một tháng thử nghiệm dưới dạng beta, Apple đã chính thức phát hành phiên bản iOS 26.6 cho người dùng iPhone. Mặc dù bản cập nhật này không có nhiều tính năng nổi bật, đặc biệt khi bản beta công khai của iOS 27 đã được phát hành, nhưng vẫn có một số cải tiến đáng chú ý.

Bản cập nhật iOS 26.6 đã được triển khai đến người dùng iPhone ẢNH: K. VĂN

Một trong những tính năng quan trọng nhất của iOS 26.6 là việc lập chỉ mục dữ liệu người dùng để chuẩn bị cho Siri AI trong iOS 27. Tính năng này cho phép Siri truy cập thông tin từ tin nhắn, dịch vụ, ghi chú, email và cuộc gọi nhằm cung cấp câu trả lời chi tiết hơn cho người dùng. Tuy nhiên, các tính năng đầy đủ của Siri AI sẽ chỉ khả dụng cho các mẫu iPhone 15 Pro trở lên (có RAM từ 8 GB), do yêu cầu về khả năng xử lý và bộ nhớ RAM tối thiểu.

Lý do người dùng cần cập nhật iOS 26.6 sớm

Bên cạnh đó, iOS 26.6 cũng giới thiệu tính năng phát hiện và báo cáo tin nhắn độc hại. Theo đó, nếu người dùng nhận được tin nhắn có thể gây hại cho thiết bị hoặc xâm phạm quyền riêng tư, Apple sẽ cảnh báo và đề xuất chuyển tiếp tin nhắn đó để bảo vệ người dùng khác. Thêm vào đó, người dùng sẽ nhận được cảnh báo khi đạt đến giới hạn tối đa 20.000 liên lạc bị chặn trong cài đặt hệ thống.

Apple cũng đã thực hiện nhiều sửa lỗi và cải thiện bảo mật trong bản cập nhật này, bao gồm việc cải thiện công cụ HealthKit và khắc phục sự cố liên quan đến ảnh chụp màn hình HDR.

Cũng liên quan đến vấn đề bảo mật, Apple được cho là sẽ mang đến iOS 27 sắp tới một tính năng chống trộm mới với mục đích khóa iPhone khi phát hiện chuyển động đột ngột.

Ngoài iOS 26.6, Apple cũng phát hành các bản cập nhật tương tự cho iPadOS, macOS, watchOS, visionOS và tvOS. Người dùng iPhone có thể cập nhật lên iOS 26.6 bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.