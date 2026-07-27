iPad sắp có tính năng người dùng chờ đợi suốt nhiều năm

Theo các nguồn tin trực tuyến, Apple dự kiến sẽ ra mắt phiên bản mới của iPad mini vào mùa thu này. Đặc biệt, đây sẽ là mẫu máy tính bảng đầu tiên của công ty được trang bị vỏ chống nước, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng trong các môi trường ẩm ướt như bồn tắm hay hồ bơi.

Ở thời điểm hiện tại, không có mẫu iPad nào được xếp hạng khả năng chống nước chính thức và Apple cũng không khuyến nghị sử dụng các phiên bản hiện tại trong điều kiện ẩm ướt. Nhằm khắc phục vấn đề, các nhà phát triển của Apple đã thiết kế một hệ thống loa rung động giúp loại bỏ nhu cầu về các lỗ thoát hơi loa truyền thống. Hệ thống này cho phép âm thanh phát ra qua các bề mặt phẳng trên thân máy, biến nó thành một loa hình nón và giảm thiểu khả năng nước và bụi xâm nhập.

Khả năng chống nước giúp người dùng iPad yên tâm hơn khi mang máy đến những khu vực như hồ bơi hay bồn tắm ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Cách tiếp cận này khác biệt so với thiết kế chống nước của iPhone, vốn sử dụng gioăng và chất kết dính để bịt kín các lỗ loa và khe hở. Mặc dù thông tin về xếp hạng chống nước của iPad mini mới vẫn chưa được công bố, các mẫu iPhone mới nhất đã đạt tiêu chuẩn IP68, vốn cho phép ngâm trong nước ở độ sâu lên đến 6 mét trong 30 phút.

Đâu là thời điểm iPad chống nước ra mắt?

Mặc dù vẫn chưa có thông tin rõ ràng, nhưng nhà báo Mark Gurman của Bloomberg gần đây xác nhận iPad mini mới sẽ được ra mắt vào tháng 10. Vào tháng trước, ấn phẩm ETNews của Hàn Quốc cũng đưa tin rằng Samsung Display đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho máy tính bảng mới của Apple, càng củng cố khả năng sản phẩm được ra mắt vào mùa thu.

Ngoài khả năng chống nước và màn hình OLED, iPad mini mới còn được kỳ vọng sẽ trang bị chip mạnh mẽ hơn. Apple đã vô tình để lộ mã phần mềm cho thấy thiết bị sẽ sử dụng chip A19 Pro, tương tự như chip trên iPhone Air. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó cho biết iPad mini sẽ sử dụng chip A20 Pro chưa được công bố.

Lần cập nhật gần nhất của iPad mini là vào tháng 10.2024, khi Apple ra mắt phiên bản trang bị chip A17 Pro và hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Sau đợt tăng giá mạnh vào tháng 6 năm nay, iPad mini hiện có giá khởi điểm là 599 USD. Các rò rỉ trước đây cho biết iPad mini với màn hình OLED có thể có giá cao hơn 100 USD, nhưng thông tin này xuất hiện trước khi giá sản phẩm Apple tăng mạnh do tình trạng thiếu chip nhớ.