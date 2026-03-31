iPad to hơn, mạnh hơn, nhưng vì sao lại rẻ hơn iPhone?

Kiến Văn
31/03/2026 07:22 GMT+7

Giá iPhone cao hơn iPad không phải ngẫu nhiên khi Apple định giá dựa trên nhu cầu, thiết kế và độ phức tạp sản xuất.

Trong khi iPhone và iPad có nhiều điểm tương đồng, chúng thực sự là hai dòng sản phẩm riêng biệt để nhắm đến đối tượng người dùng khác nhau và cung cấp các tính năng riêng biệt. Nhưng iPhone thường có giá cao hơn so với iPad ngay cả khi một số iPad sở hữu công nghệ tiên tiến và thiết kế cao cấp.

Nhiều người đang xem iPhone là một trong những thiết bị thiết yếu trong cuộc sống

ẢNH: REUTERS

Ở thời điểm hiện tại, chiếc iPhone rẻ nhất mà Apple cung cấp là iPhone 17e có giá 599 USD, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn có giá 799 USD. Các mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt là 1.099 USD và 1.199 USD. Ngược lại, iPad 11 có giá từ 349 USD, iPad mini 8 từ 499 USD và iPad Pro M5 có giá từ 999 USD cho mẫu 11 inch.

Sự khác biệt về giá có thể khiến không ít người ngạc nhiên, tuy nhiên có hai lý do chính giải thích cho chiến lược này. Đầu tiên, Apple có thể đặt giá cao hơn cho iPhone vì nhu cầu thị trường. Thứ hai, chi phí sản xuất iPhone cao hơn so với iPad do kích thước nhỏ gọn của nó yêu cầu hoạt động lắp ráp tiên tiến hơn.

Tầm quan trọng của iPhone và iPad

Smartphone nói chung và iPhone nói riêng là những sản phẩm thiết yếu của người dùng hiện nay khi mang đến khả năng truy cập vào các ứng dụng quan trọng như ngân hàng trực tuyến, mạng xã hội và nhiều tính năng khác. iPhone không chỉ là một trong những smartphone mạnh mẽ nhất mà còn là sản phẩm mà nhiều đối thủ của Apple cố gắng bắt chước. Chỉ tính trong năm 2025, Apple đã bán được 251,7 triệu chiếc iPhone để mang về doanh thu 209,6 tỉ USD.

Bất chấp mang đến nhiều tính năng thú vị, iPad vẫn bị 'mất điểm' trước iPhone

ẢNH: TECHRADAR

Mặc dù iPad có thể thực hiện nhiều chức năng tương tự như iPhone, nhưng nó không phải là thiết bị thiết yếu. Doanh thu từ iPad trong năm tài chính 2025 chỉ đạt 28 tỉ USD, với ước tính 59 triệu máy được bán ra, tương đương giá bán trung bình dưới 480 USD.

Chi phí sản xuất iPhone cũng cao hơn do không gian hạn chế trong thiết bị nhỏ gọn này, yêu cầu Apple phải tích hợp nhiều linh kiện tiên tiến. Trong khi đó, iPad Pro có thể sử dụng các linh kiện hiện đại nhưng vẫn chỉ cung cấp các tùy chọn kết nối giữa Wi-Fi và dữ liệu di động. Các mẫu iPad rẻ hơn thường sử dụng màn hình LCD và camera kém hơn so với iPhone.

Nhìn chung, sự khác biệt trong giá bán giữa iPhone và iPad không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường mà còn liên quan đến chi phí sản xuất và vai trò của từng thiết bị trong cuộc sống hằng ngày của người dùng.

