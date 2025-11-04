iPhone 17 không cứu được Apple ở Trung Quốc

Báo cáo tài chính quý 4 (năm tài chính 2025) vừa được Apple công bố, cho thấy tổng doanh thu ròng đạt 102,466 tỉ USD, tăng 8% so với mức 94,93 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả tại thị trường Trung Quốc lại không như kỳ vọng khi doanh thu giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 14,493 tỉ USD so với 15,033 tỉ USD năm ngoái. Đây cũng là thị trường duy nhất của hãng bị sụt giảm trên toàn cầu.

Thị phần Apple tại Trung Quốc bị xói mòn

Doanh thu của Apple tại thị trường Trung Quốc bắt đầu giảm từ quý tài chính thứ ba, năm 2023. Mức giảm hằng quý lớn nhất từng ghi nhận lên đến 13%. Quý trước, doanh thu của hãng tại thị trường quan trọng này giảm 2,26%, đạt 16,022 tỉ USD. Đến quý tài chính thứ ba, doanh thu được cải thiện nhưng đến quý gần nhất lại lao dốc.

iPhone 17 Pro Max được Apple ra mắt hôm 10.9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong cuộc họp trực tuyến, CEO Apple Tim Cook đổ lỗi cho những hạn chế về nguồn cung. Tuy nhiên, các nhà phân tích không đồng ý. Chuyên gia kinh tế cấp cao Liang Zhenpeng cho rằng sản phẩm của Apple đang bị tụt hậu, người dùng không có nhu cầu nâng cấp. Đồng thời chiến lược định giá quá cao, khiến sản phẩm mất cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Trong khi đó, hệ sinh thái phần mềm và những tính năng bản địa hóa ở Trung Quốc chưa đủ mạnh mẽ. Ví dụ việc tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) chậm hơn đáng kể so với các thương hiệu nội địa.

Chuyên gia cấp cao Guo Tao chỉ ra hai tác động lớn ảnh hưởng đến doanh thu của Apple tại Trung Quốc. Đầu tiên là vấn đề của Apple khi chậm chân trong cuộc đua AI, iPhone Air bị lên kệ muộn, những trải nghiệm mới không đủ hấp dẫn. Trong khi đó, cạnh tranh bên ngoài đến từ Huawei với sự trỗi dậy mạnh mẽ của loạt smartphone cao cấp. Các thương hiệu khác cũng dần tiến lên phân khúc hạng sang, cạnh tranh trực tiếp với Apple.



Sóng gió vẫn còn phía trước

Dù iPhone Air được xem là quân bài mới giúp Apple lấy lại thị phần, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng nhu cầu iPhone Air thực tế thấp hơn dự kiến. Apple có thể cắt giảm đơn hàng. Ông dự đoán đến quý 1 năm tài chính 2026, hầu hết nhà cung cấp sẽ giảm hơn 80% công suất, một số linh kiện có thể sẽ ngừng sản xuất từ cuối năm 2025. Kuo cũng lưu ý, nhìn lại các mẫu máy trước đây của Apple, dù là mini, Plus hay Air, chưa có dòng nào thành công trong việc tạo dựng phân khúc thị trường hoặc định vị mới.

CEO Apple Tim Cook livestream bán iPhone Air tại Trung Quốc ẢNH: KHƯƠNG NHA

CEO Tim Cook cho rằng doanh thu của Apple sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trong quý mới. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế cấp cao Liang Zhenpeng cho rằng hãng sẽ phải đối mặt nhiều thách hơn trong tương lai.

Đầu tiên là tốc độ triển khai công nghệ AI. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang nhanh chóng tích hợp nhiều mô hình AI đa phương thức vào smartphone, từ phổ thông đến cao cấp. Trong khi Apple vẫn tỏ ra thận trọng với xu hướng.

Tiếp đến là sự cạnh tranh cục bộ. Các nhà sản xuất Trung Quốc hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng địa phương. Họ có lợi thế về tối ưu hóa hệ thống và kết nối hệ sinh thái. Hơn nữa, việc điều chỉnh chuỗi cung ứng và các yêu cầu tuân thủ dữ liệu cũng là những vấn đề mà Apple cần giải quyết.

Liang Zhenpeng đặc biệt nhấn mạnh sự trở lại của Huawei sẽ gây áp lực lớn đến Apple. Hãng di động Trung Quốc có thể tận dụng niềm tự hào dân tộc, kết hợp đột phá công nghệ để giành lại vị thế trên phân khúc cao cấp. Điều này tác động trực tiếp đến thị phần của Apple tại quốc gia tỉ dân.

Apple vẫn có cơ hội thay đổi tình thế nhờ sức ảnh hưởng thương hiệu mạnh mẽ, lượng người dùng trung thành. Hãng có thể giành lại thị phần nếu tối ưu hóa chiến lược giá, nâng cấp dịch vụ bản địa hóa, đẩy nhanh tốc độ đổi mới. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các thương hiệu Trung Quốc ở phân khúc cao cấp sớm muộn gì cũng định hình lại thị trường. Apple cần chủ động thích ứng mạnh mẽ hơn nếu không muốn tiếp tục bị bào mòn thị phần.