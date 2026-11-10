iPhone 18 và 18e lộ ảnh X-quang, dùng chung thiết kế bên trong

Được đăng tải trên diễn đàn Qualcomm của Baidu Tieba vào ngày 5.11 bởi Littertree66, hai mẫu iPhone này mang tên mã lần lượt là Taycan (V67 K) và Nevera (V69), tương ứng lần lượt cho iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e.

Cả hai thiết bị đều có cấu trúc bên trong tương tự nhau, với bo mạch logic được bố trí ở vị trí giống hệt nhau, cùng kích thước pin và cuộn dây MagSafe tương ứng. Đặc biệt, hình ảnh của Taycan cho thấy việc loại bỏ khay SIM vật lý đã tạo ra không gian cho pin lớn hơn và loa dưới, trong khi mô tơ rung đã được thiết kế lại từ hình dạng dài, hẹp sang hình dạng rộng hơn.

Hình ảnh X-quang so sánh giữa thiết kế bên trong của Taycan và Nevera ẢNH: Littertree66

Theo chú thích từ Littertree66, những thay đổi này giúp iPhone 18 có dung lượng pin tăng từ mức 3.671 mAh lên 4.430 mAh, tương đương mức tăng khoảng 20%. Đây là dung lượng có thể áp dụng cho cấu hình chỉ sử dụng eSIM.

Ngoài ra, chú thích trên hình ảnh cũng cho biết mô-đun camera rộng của Taycan có kích thước nhỏ hơn so với các thế hệ trước, cho thấy có sự thay đổi trong thiết kế camera của sản phẩm. Độ phân giải cảm biến dường như không thay đổi. Một linh kiện có nhãn "BG1 Array" nằm bên dưới hai camera phía sau nhiều khả năng là bộ phận kết nối camera thứ hai.

iPhone 18e được chia sẻ linh kiện với iPhone 18?

Đối với Nevera (hay iPhone 18e), hình ảnh cho thấy thiết bị này sử dụng thiết kế tương tự như Taycan, với dung lượng pin được nâng từ 4.005 mAh (dung lượng định mức của iPhone 17e) lên 4.430 mAh, tương ứng mức tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, Nevera chỉ có một camera sau, được dán nhãn "Wide", ở vị trí mà Taycan sử dụng cho camera "Super Wide" của mình. Khu vực bên dưới, nơi chứa camera thứ hai và mảng BG1 của Taycan, được lấp đầy bởi chất độn nhựa.

Cả hai thiết bị đều được xác nhận có tính năng Dynamic Island và pin được bọc thép. Đặc biệt, một số nguồn tin cho biết việc sử dụng lớp vỏ chung này giúp Apple mang tính năng điều khiển camera đến với iPhone 18e. Do cả hai bo mạch chủ đều có cấu trúc giống nhau, nhiều khả năng Apple sẽ phân biệt giữa chúng bằng cách loại bỏ chip băng tần siêu rộng U2 khỏi iPhone 18e.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những hình ảnh này vẫn chưa được xác minh độc lập. Chúng có dấu bản quyền của OpenAI, có thể do công cụ của OpenAI đã được sử dụng để dịch các sơ đồ sang tiếng Trung. Bài đăng trên Tieba cũng nhấn mạnh những hình ảnh này có thể không phải là hàng thật, đồng thời cho biết các thiết bị được quét ở giai đoạn này có thể là phần cứng tiền sản xuất, có nghĩa thông số kỹ thuật bán lẻ cuối cùng có thể khác.