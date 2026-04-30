Samsung sắp thiết kế lại cụm camera Galaxy S?

Kể từ Galaxy S22, bố cục camera hầu như không có sự thay đổi lớn, ngoại trừ một số điều chỉnh nhỏ. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi với dòng Galaxy S27 khi một báo cáo cho thấy Samsung đang xem xét việc thiết kế lại bố cục camera sau cho toàn bộ dòng Galaxy S27. Mặc dù thiết kế cụ thể vẫn chưa được công bố, lý do cho sự thay đổi này dường như mang tính thực tiễn hơn là thẩm mỹ.

Galaxy S27 sẽ tạm biệt thiết kế cụm camera dọc nhiều năm nay của dòng Galaxy S? ẢNH: GIZMOCHINA

Thông tin cho biết, Samsung đang lên kế hoạch tích hợp nam châm vào dòng Galaxy S27 nhằm cho phép sạc không dây từ tính Qi2 và hỗ trợ các phụ kiện từ tính mà không cần ốp lưng, như bộ sạc gắn ngoài, pin dự phòng, ví hay giá đỡ. Mặc dù sạc không dây từ tính Qi2 đã được áp dụng trên nhiều sản phẩm khác, Samsung dường như chậm hơn trong việc triển khai.

Vấn đề chính Samsung muốn giải quyết

Hiện tại, cách bố trí camera theo chiều dọc có thể là một phần của vấn đề khi nó chiếm không gian cần thiết cho vòng nam châm tròn. Nếu thông tin này chính xác, việc thiết kế lại không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn nhằm tạo thêm không gian bên trong.

Samsung từng được kỳ vọng sẽ mang tính năng sạc không dây từ tính đến dòng Galaxy S26, nhưng điều đó cuối cùng đã không xảy ra. Nhiều dấu hiệu cho thấy Galaxy S27 chính là thời điểm công ty bắt đầu triển khai tính năng này.

Nếu sự thay đổi được thực hiện, nó sẽ đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong thiết kế của dòng Galaxy S, vốn đã được Samsung duy trì qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, có thông tin cho biết bố cục camera tương tự có thể xuất hiện trên một thiết bị Samsung sắp ra mắt khác, nhiều khả năng là các thiết bị gập.

Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cũng đề cập đến việc quản lý chi phí, đặc biệt khi chi phí bộ nhớ tăng cao. Kết quả là một cuộc đại tu thiết kế lớn có thể bị tạm dừng hoặc trì hoãn để kiểm soát chi phí nghiên cứu và phát triển. Dù vậy, một thiết kế mặt lưng mới có thể sẽ xuất hiện trong vài thế hệ Galaxy S tiếp theo.