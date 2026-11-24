Apple dường như đang áp dụng một chiến lược mới cho việc ra mắt iPhone bằng cách chia thành hai giai đoạn. Sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone Duo vào tháng 9, công ty đang chuẩn bị cho các phiên bản mới của những mẫu điện thoại giá rẻ hơn, gồm iPhone 18e và iPhone Air 2. Các sản phẩm này dự kiến sẽ có thiết kế tương tự như các mẫu cao cấp.

Hình ảnh được cho là cụm camera phía sau của iPhone 18e ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENGADGET

Theo hình ảnh được công bố, cụm camera phía sau của iPhone 18e đã được thiết kế lại theo phong cách tương tự như trên các mẫu Pro. Theo Engadget, những hình ảnh này đến từ một nguồn tin đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng của Apple, người từng cung cấp thông tin chính xác về màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro trước khi ra mắt.

Hiện tại, iPhone 17e không có cụm camera lồi, với ống kính chỉ nhô ra một chút và nằm phẳng ở mặt sau. Tuy nhiên, hình ảnh cho thấy Apple có thể thay đổi thiết kế này với iPhone 18e. Cụm camera mới có hình dạng gần như vuông, kích thước khoảng 28 x 35 mm, bao gồm camera đơn, đèn flash LED và micro.

Nâng cấp khiến iPhone Air 2 trở nên đáng mua hơn

Đặc biệt, iPhone 18e sẽ là mẫu duy nhất sở hữu cụm camera thiết kế mới này. Trong khi đó, các bản vẽ CAD (thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính) dành cho iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 vẫn giữ nguyên thiết kế nhưng có cụm camera dày hơn, từ 3,45 mm lên 3,8 mm. Hai sản phẩm này dự kiến cũng ra mắt cùng với iPhone 18e vào sự kiện mùa xuân.

Apple đã sử dụng cảm biến Sony IMX904 48 MP cho các mẫu cơ bản kể từ iPhone 15, vì vậy sự gia tăng độ dày của cụm camera có thể đồng nghĩa với việc sử dụng cảm biến mới hoặc camera được nâng cấp.

Đối với iPhone Air 2, các bản vẽ CAD xác nhận rằng chiếc điện thoại siêu mỏng này sẽ được trang bị thêm camera sau thứ hai nhằm khắc phục điểm yếu của phiên bản trước. Mặc dù độ dày của iPhone Air 2 vẫn giữ nguyên ở 5,6 mm, cụm camera sẽ dày hơn với hai ống kính được sắp xếp theo chiều ngang.

Ngoài ra, iPhone 18 và iPhone Air 2 dự kiến sẽ giữ nguyên thiết kế Dynamic Island như các mẫu hiện tại, thay vì phần khoét nhỏ hơn trên iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn có thể bị loại bỏ trước khi sản phẩm chính thức ra mắt vào năm sau.