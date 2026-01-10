iPhone 4 bất ngờ quay lại thời hoàng kim

Theo TechRadar, nghiên cứu từ công ty tái chế điện thoại trực tuyến Compare and Recycle chỉ ra rằng, số lượt tìm kiếm trên Google cho cụm từ “buy iPhone 4” đã tăng 979% trong năm qua, thông tin cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với mẫu điện thoại đã lỗi thời này.

Xu hướng quan tâm iPhone 4 chủ yếu đến từ những người yêu thích công nghệ hoài cổ khi họ tìm kiếm iPhone 4 và các mẫu iPhone cũ hơn để sử dụng làm máy ảnh kỹ thuật số. Mọi thứ bắt nguồn từ xu hướng hoài cổ của những chiếc máy ảnh cũ đang rộ lên trên các nền tảng mạng xã hội, với gần 350.000 video trên TikTok và gần 700.000 bài đăng trên Instagram sử dụng hashtag #digicam.

iPhone 4 đã không còn được Apple hỗ trợ từ rất lâu ẢNH: IMORE

Để tìm kiếm cảm giác hoài niệm, nhiều người thuộc thế hệ Z và Millennials lựa chọn sử dụng iPhone 4 và các mẫu iPhone cổ điển nhằm phục vụ cho các dự án và sự kiện trên mạng xã hội.

Mặc dù camera của iPhone 4 không thể so sánh với hệ thống chụp ảnh của iPhone hiện tại, nhưng chính vẻ ngoài mờ nhạt và thô mộc của những bức ảnh chụp bằng iPhone cũ lại khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những người cảm thấy rằng iPhone hiện đại tạo ra những hình ảnh quá hoàn hảo và “không thực tế”.

Lưu ý khi sử dụng iPhone 4

Tuy nhiên, iPhone 4 đã không còn được hỗ trợ từ năm 2016 và chỉ có iPhone 11 trở lên mới nhận được các bản cập nhật phần mềm đầy đủ từ Apple. Để sử dụng iPhone 4 một cách an toàn, người dùng cần lưu ý một số mẹo như hướng dẫn từ Compare and Recycle, bao gồm:

Không lưu trữ dữ liệu cá nhân: Tránh đăng nhập vào tài khoản Apple cá nhân hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên thiết bị đã lỗi thời.

Giữ thiết bị ở chế độ ngoại tuyến: Nên bật chế độ máy bay và tránh kết nối với mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.

Chuyển ảnh thủ công: Người dùng cần sử dụng kết nối có dây để tải ảnh và video lên máy tính thay vì sử dụng AirDrop hoặc iCloud.

Với những lưu ý này, người dùng có thể tận hưởng chiếc iPhone 4 kinh điển mà vẫn đảm bảo an ninh mạng.