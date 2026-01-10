Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 4 bất ngờ quay lại thời hoàng kim

Kiến Văn
Kiến Văn
10/01/2026 12:55 GMT+7

iPhone 4, mẫu điện thoại đã gần 16 năm tuổi và bị Apple ngừng hỗ trợ từ lâu, đang được giới trẻ sử dụng như một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.

Theo TechRadar, nghiên cứu từ công ty tái chế điện thoại trực tuyến Compare and Recycle chỉ ra rằng, số lượt tìm kiếm trên Google cho cụm từ “buy iPhone 4” đã tăng 979% trong năm qua, thông tin cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với mẫu điện thoại đã lỗi thời này.

Xu hướng quan tâm iPhone 4 chủ yếu đến từ những người yêu thích công nghệ hoài cổ khi họ tìm kiếm iPhone 4 và các mẫu iPhone cũ hơn để sử dụng làm máy ảnh kỹ thuật số. Mọi thứ bắt nguồn từ xu hướng hoài cổ của những chiếc máy ảnh cũ đang rộ lên trên các nền tảng mạng xã hội, với gần 350.000 video trên TikTok và gần 700.000 bài đăng trên Instagram sử dụng hashtag #digicam.

iPhone 4 quay lại thời hoàng kim nhờ Gen Z và trào lưu Y2K - Ảnh 1.

iPhone 4 đã không còn được Apple hỗ trợ từ rất lâu

ẢNH: IMORE

Để tìm kiếm cảm giác hoài niệm, nhiều người thuộc thế hệ Z và Millennials lựa chọn sử dụng iPhone 4 và các mẫu iPhone cổ điển nhằm phục vụ cho các dự án và sự kiện trên mạng xã hội.

Mặc dù camera của iPhone 4 không thể so sánh với hệ thống chụp ảnh của iPhone hiện tại, nhưng chính vẻ ngoài mờ nhạt và thô mộc của những bức ảnh chụp bằng iPhone cũ lại khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những người cảm thấy rằng iPhone hiện đại tạo ra những hình ảnh quá hoàn hảo và “không thực tế”.

Lưu ý khi sử dụng iPhone 4

Tuy nhiên, iPhone 4 đã không còn được hỗ trợ từ năm 2016 và chỉ có iPhone 11 trở lên mới nhận được các bản cập nhật phần mềm đầy đủ từ Apple. Để sử dụng iPhone 4 một cách an toàn, người dùng cần lưu ý một số mẹo như hướng dẫn từ Compare and Recycle, bao gồm:

  • Không lưu trữ dữ liệu cá nhân: Tránh đăng nhập vào tài khoản Apple cá nhân hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên thiết bị đã lỗi thời.
  • Giữ thiết bị ở chế độ ngoại tuyến: Nên bật chế độ máy bay và tránh kết nối với mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.
  • Chuyển ảnh thủ công: Người dùng cần sử dụng kết nối có dây để tải ảnh và video lên máy tính thay vì sử dụng AirDrop hoặc iCloud.

Với những lưu ý này, người dùng có thể tận hưởng chiếc iPhone 4 kinh điển mà vẫn đảm bảo an ninh mạng.

Tin liên quan

Apple gặp lại 'bóng ma' iPhone 4 trên iPhone 17

Apple gặp lại 'bóng ma' iPhone 4 trên iPhone 17

Mặc dù iPhone 17 đã khẳng định vị thế của Apple trong lĩnh vực camera và hiệu năng, một số vấn đề nghiêm trọng trên sản phẩm đã xuất hiện.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 4 Hoài cổ Gen Z trào lưu Y2K xu hướng công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận