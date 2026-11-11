iPhone Air đang trở nên đáng mua hơn

Khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, iPhone Air trở thành mẫu điện thoại đặc biệt, đặt thiết kế lên hàng đầu mà không hề hy sinh cấu hình. Đó là một chiếc smartphone độc đáo, với độ mỏng ấn tượng và trọng lượng nhẹ, đặc biệt khi so sánh với các smartphone hiện nay.

Một trong những điều thường khiến mọi người ngần ngại mua iPhone Air là giá bán sản phẩm, vốn khởi điểm ở mức 31,99 triệu đồng khi ra mắt, nhưng tăng lên 34,99 triệu đồng theo niêm yết của Apple. Mặc dù vậy, nhiều đại lý đang chào bán sản phẩm với giá chỉ khoảng 23,39 triệu đồng, tương đương mức giảm hơn 11 triệu đồng.

Nhiều đại lý vẫn đang bán iPhone Air với giá rẻ hơn gần 12 triệu đồng so với giá niêm yết từ Apple ẢNH: A. QUÂN

Thậm chí, giá bán iPhone Air có thể giảm xuống dưới 22 triệu đồng qua các sàn thương mại điện tử, rẻ hơn nhiều so với iPhone 17 và chỉ cao hơn iPhone 17e - một sản phẩm có cấu hình kém hơn mọi mặt. Chính mức giảm giá này khiến iPhone Air trở thành lựa chọn đáng mua hơn cả. Đây được xem là cơ hội tốt cho những ai muốn một chiếc iPhone hiện đại, mạnh mẽ với thiết kế cao cấp mà không tốn kém quá nhiều như iPhone 17.

Những tính năng đáng chú ý trên iPhone Air

Thiết kế bên ngoài chính là nét nổi bật đáng chú ý nhất của iPhone Air. Đầu tiên, iPhone Air trở thành lựa chọn thứ hai (bên cạnh iPhone Duo) sử dụng khung titan vẫn còn được Apple sản xuất, mang lại cảm giác cao cấp hơn so với iPhone 18 Pro. Thứ hai, sản phẩm sử dụng thân máy mỏng, chỉ dày 5,6 mm và nặng chỉ 165 gram, nhẹ hơn cả iPhone 17 dù có màn hình lớn hơn.

Màn hình OLED Super Retina XDR 6,5 inch cũng ấn tượng, với chất lượng ngang ngửa iPhone Pro. Màn hình này sở hữu độ phân giải 2.736 x 1.260 pixel, tần số quét từ 1 đến 120 Hz, độ sáng tối đa 3.000 nit và độ sáng tối thiểu chỉ 1 nit. Không có smartphone nào khác cung cấp kích thước màn hình và chất lượng này với trọng lượng và độ dày tương đương.

Bên trong, máy được trang bị chip A19 Pro như trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, hứa hẹn mang lại sức mạnh để chạy bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi đòi hỏi cấu hình cao nào từ App Store. Thêm vào đó, sản phẩm đảm bảo quyền truy cập vào các tính năng tốt nhất của iOS và nhiều năm cập nhật phần mềm.

Hạn chế của iPhone Air chính là chỉ đi kèm camera 48 MP duy nhất ở mặt sau. Mặc dù chất lượng vẫn tốt, nhưng thiếu đi tính linh hoạt do thiếu các loại cảm biến khác. Ngoài ra, thời lượng pin của thiết bị chỉ ở mức tạm được, đủ dùng cho nhu cầu cơ bản hằng ngày.