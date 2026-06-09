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Thế giới

iPhone lại trở thành công cụ ngừa thai?

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
09/06/2026 11:14 GMT+7

Trong lúc các chính phủ khắp thế giới chật vật tìm cách đảo ngược sinh suất đang giảm sút, các báo cáo mới của Mỹ cho thấy dường như họ đã bỏ quên một 'thủ phạm' quan trọng, đó là điện thoại thông minh.

Killing the mood: smartphones reduce birth rate, studies say - Ảnh 1.

Apple đã trình làng chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007

ảnh: reuters

"iPhone có phải là biện pháp ngừa thai?".

Đó là câu hỏi được đặt ra trong báo cáo của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ nhằm lý giải nguyên nhân tại sao tỷ lệ sinh tại nước này giảm đến 22% kể từ năm 2007, theo AFP hôm 9.6.

Trong một thời gian, giới chuyên gia quy trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008, đẩy hàng triệu người rơi vào tình trạng khó khăn kinh tế. Thế nhưng, khi kinh tế lạc quan hơn, số ca sinh vẫn không phục hồi như cũ.

Những giả thuyết khác cũng được đề cập, như các biện pháp ngừa thai phổ biến hơn trước, trình độ học vấn của phụ nữ cao hơn, giá nhà, chi phí nuôi con tăng.

Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có nguyên nhân rõ ràng nào khiến số ca sinh giảm.

Nhà kinh tế học Caitlin Myers của Đại học Middlebury (bang Vermont) và sinh viên của mình là Ezekiel Hooper quay sang kiểm tra giả thuyết liên quan đến điện thoại di động.

Trong bối cảnh này, iPhone đầu tiên được giới thiệu năm 2007. Cho đến năm 2011, điện thoại iPhone chỉ được phân phối tại Mỹ thông qua nhà mạng AT&T.

Dựa trên thông tin đó, đội ngũ nghiên cứu tiến hành so sánh những hạt Mỹ có độ phủ sóng AT&T gần như toàn diện với những nơi có ít hoặc không có dịch vụ mạng viễn thông.

Kết quả cho thấy việc sở hữu iPhone liên quan đến tỷ lệ sinh bị giảm từ 4,5% đến 8% ở nhóm tuổi 15 – 19 và từ 3,2% đến 6,6% ở nhóm tuổi 20 – 24.

Dù nhấn mạnh iPhone không phải là nguyên nhân duy nhất cho việc giảm sinh đẻ tại Mỹ, báo cáo cho rằng điện thoại thông minh đóng vai trò đáng kể trong việc giảm sinh suất ở nước này sau năm 2007.

Lý do là điện thoại thông minh ngày càng phổ biến hơn thì thời gian tiếp xúc trực tiếp với bạn bè và hoạt động tình dục đều giảm mạnh.

Một báo cáo khác được Đại học Cincinnati (bang Ohio) công bố tháng 5 cũng phát hiện chứng cứ của những xu hướng tương tự trên phạm vi toàn cầu kể từ năm 2007.

Để rút ra kết luận trên, các chuyên gia kinh tế phân tích dữ liệu của Ngân hàng Thế giới đo đạc mức độ sử dụng điện thoại di động và tỷ lệ sinh ở độ tuổi vị thành niên tại 128 nước.

Họ phát hiện sinh suất giảm đã tăng tốc sau khi smartphone trở nên phổ biến rộng rãi. Đây là hiện tượng được ghi nhận tại nhiều nước có sự khác biệt về hệ thống y tế, phúc lợi xã hội, điều kiện kinh tế và văn hóa.

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