iPhone mất hàng chục GB bộ nhớ vì một mục ít người để ý

Một trong những phàn nàn phổ biến mà người dùng iPhone gặp phải hiện nay là một lượng lớn dung lượng đã bị chiếm dụng bởi hệ điều hành iOS cùng một mục gọi là Dữ liệu hệ thống, ngay cả khi thiết bị chưa cài đặt bất kỳ ứng dụng nào.

Dữ liệu hệ thống trên iPhone có thể chiếm hàng chục GB, thậm chí hàng trăm GB ẢNH: K. VĂN

Khi kiểm tra trong phần Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone, người dùng có thể thấy rằng hệ điều hành và Dữ liệu hệ thống chiếm một lượng lớn dung lượng lưu trữ, đặc biệt trên các mẫu có bộ nhớ trong 128 GB, con số có thể chiếm một nửa.

Vậy Dữ liệu hệ thống là gì? Đây là thuật ngữ chỉ các tệp mà iOS cần để hoạt động, nhưng không phải là phần lõi của hệ điều hành. Nó bao gồm dữ liệu như bộ nhớ đệm, nhật ký, thông tin đăng nhập, cũng như các phông chữ, bàn phím và giọng nói Siri bổ sung mà người dùng đã tải xuống. Nếu đã tải về bản cập nhật iOS nhưng chưa cài đặt, nó cũng sẽ được tính vào Dữ liệu hệ thống.

Kích thước của Dữ liệu hệ thống có thể thay đổi đáng kể, phụ thuộc vào mức độ tùy chỉnh iOS của người dùng cũng như các ứng dụng đang sử dụng. Thậm chí, dung lượng này có thể dao động từ vài GB (gigabyte) đến hàng trăm GB, gây khó khăn cho người dùng khi muốn tải xuống các tệp hoặc ứng dụng mới.

Cách giải phóng dung lượng Dữ liệu hệ thống trên iPhone



Măc dù người dùng không thể loại bỏ hoàn toàn mục Dữ liệu hệ thống để giải phóng không gian lưu trữ trên iPhone, nhưng họ có thể thực hiện một số biện pháp. Một cách đơn giản là khởi động lại iPhone bằng cách giữ nút nguồn và một trong hai nút âm lượng, sau đó vuốt để tắt nguồn. Sau một phút, giữ nút nguồn để bật lại. Mặc dù không đảm bảo hiệu quả, nhưng thao tác này có thể giúp giảm dung lượng bộ nhớ đệm hệ thống.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu dung lượng lưu trữ quá hạn chế, đã đến lúc xem xét xóa các ứng dụng và tệp tin không sử dụng, bao gồm cả các bản sao ảnh và video cũ. Người dùng cũng nên cân nhắc việc tải xuống ít danh sách phát hoặc video hơn từ các dịch vụ phát trực tuyến để giải phóng dung lượng.