Vì sao máy tính luôn yêu cầu khởi động lại sau khi cập nhật?

Các hệ điều hành như Windows cần được cập nhật thường xuyên để bảo vệ người dùng. Đây là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng. Tuy nhiên, một trong những điều khó chịu là người dùng thường phải khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cập nhật.

Việc khởi động lại máy tính là cần thiết sau mỗi lần cập nhật hệ điều hành ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Nguyên nhân chính của việc này liên quan đến các tệp nhị phân và bộ nhớ của máy tính. Tệp nhị phân là mã máy tạo nên cấu trúc của tất cả các ứng dụng và chương trình, từ việc phát nhạc đến tải trang web. Những tệp này được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ máy tính và sẽ bị khóa khi đang được sử dụng, khiến cho việc thay đổi chúng trở nên khó khăn.

Không phải bản cập nhật nào cũng cần khởi động lại máy tính

Để cập nhật, máy tính cần phải xóa bộ nhớ, một điều thường chỉ có thể thực hiện thông qua việc khởi động lại. Nếu một hệ điều hành cho phép cập nhật tệp nhị phân theo thời gian thực mà không cần khởi động lại, các chương trình có thể gặp lỗi do tìm kiếm các tệp không còn tồn tại, dẫn đến tình trạng máy tính bị treo hoặc hiển thị màn hình xanh chết chóc.

Tuy nhiên, không phải tất cả việc cập nhật đều yêu cầu khởi động lại máy tính. Đối với các ứng dụng không liên quan đến hệ điều hành, như trò chơi hay trình duyệt web, việc đóng chương trình sẽ giải phóng các tệp nhị phân và cho phép cập nhật mà không cần khởi động lại.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc duy trì máy tính được cập nhật không chỉ giúp bảo vệ khỏi virus mà còn đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất. Để giảm thiểu thời gian chờ đợi khi khởi động lại, người dùng nên bắt đầu quá trình cập nhật khi không còn sử dụng máy tính trong ngày.

Ngoài ra, việc chọn lọc các bản cập nhật cũng rất quan trọng. Người dùng nên ưu tiên tải xuống các bản vá bảo mật quan trọng, trong khi có thể trì hoãn việc cập nhật trình điều khiển card đồ họa cho đến khi thực sự cần thiết.