iPhone thay đổi ra sao sau gần 20 năm?

Vào năm 2007, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp di động và tạo nên một lượng người dùng trung thành đáng kể. Sản phẩm này đã khác biệt hoàn toàn so với các điện thoại di động khác vào thời điểm đó nhờ quyết định táo bạo: loại bỏ bàn phím vật lý và chuyển sang màn hình cảm ứng hoàn toàn. Nhờ vậy, người dùng nhận được một trải nghiệm độc đáo, nhanh chóng được nhiều điện thoại Android sau này sao chép.

iPhone đã có bước tiến mạnh mẽ cả về phần cứng và phần mềm sau gần hai thập kỷ ra mắt ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Đến nay, gần hai thập kỷ sau, iPhone vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và ngày càng trở nên phổ biến. Vào tháng 9 vừa qua, công ty đã giới thiệu mẫu iPhone mới nhất của mình, dòng iPhone 18 Pro và iPhone Duo. Sự tiến bộ công nghệ trong gần 20 năm qua đã giúp iPhone 2026 vượt trội hơn hẳn so với phiên bản năm 2007.

Vậy điều gì đã thay đổi qua các năm? Dưới đây là cái nhìn tổng quan đối với những phát triển chính về phần cứng và phần mềm giữa iPhone 2007 và iPhone 2026 (cụ thể là iPhone 18 Pro Max).

Sự tiến bộ nổi bật về phần cứng của iPhone

Khi so sánh thiết kế của iPhone từ năm 2007 và 2026, sự khác biệt lớn nhất chính là kích thước màn hình. iPhone thế hệ đầu tiên sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm 3,5 inch với độ phân giải 480 x 320 pixel. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có màn hình OLED 6,9 inch với độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét hơn nhiều.

iPhone 18 Pro là dòng iPhone mới nhất được Apple bán ra thị trường ẢNH: REUTERS

Camera cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. iPhone 2007 chỉ có một camera 2 MP ở mặt sau, trong khi iPhone 2026 trang bị bốn camera, bao gồm một camera chính 48 MP, một camera siêu rộng 48 MP, một camera tele 48 MP và một camera trước 18 MP. Hệ thống camera hiện đại này đi kèm với nhiều tính năng hỗ trợ chụp ảnh và quay video.

Cách sạc iPhone cũng có sự thay đổi đáng kể. Chiếc iPhone đầu tiên sử dụng cáp kết nối 30 chân độc quyền, trong khi iPhone 2026 được trang bị cổng USB-C cho sạc có dây và MagSafe cho sạc không dây, từ đó mang đến sự linh hoạt cho người dùng.

Tính năng đột phá về phần mềm

Hệ điều hành iOS đã trải qua nhiều thay đổi trong gần hai thập kỷ, mang đến những tính năng mới giúp nâng cao khả năng sử dụng iPhone. Một trong những cải tiến lớn nhất là sự ra đời của Siri. Khi iPhone đầu tiên ra mắt, Siri chưa được tích hợp, nhưng đến iPhone 18 Pro Max, người dùng đã có phiên bản Siri AI thông minh nhất từ trước đến nay khi hỗ trợ nhiều tính năng như trả lời câu hỏi và tìm kiếm ảnh trong thư viện.

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App Store cũng là một điểm khác biệt lớn. iPhone 2007 không có App Store, trong khi iPhone 2026 sở hữu một kho ứng dụng phong phú với gần hai triệu ứng dụng giúp người dùng thực hiện nhiều hoạt động như xem phim trực tuyến, gọi video và chơi game.

Cuối cùng, sự hỗ trợ phần mềm cũng đã được cải thiện. iPhone 2007 chỉ nhận được 2 bản nâng cấp iOS lớn, trong khi iPhone 2026 dự kiến sẽ nhận được ít nhất gấp đôi con số trên, như tuyên bố của Apple.