Thế giới

Iran nêu điều kiện đàm phán, Pakistan đẩy mạnh vai trò cầu nối hòa giải

Trí Đỗ
28/03/2026 20:23 GMT+7

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh các bên cần có sự tin tưởng lẫn nhau để thảo luận về chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Pakistan đang đóng vai trò trung gian hòa giải.

Theo Reuters dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, ông Pezeshkian đã nêu quan điểm này trong cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ ngày 28.3 với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Nhà lãnh đạo Iran đánh giá cao nỗ lực của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Iran và Mỹ, đồng thời cho rằng sự tin tưởng lẫn nhau là nền tảng để hướng tới hòa giải.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong một cuộc họp tại Tehran ngày 21.2.2026

ẢNH: REUTERS

Ông Pezeshkian cũng cảnh báo Iran sẽ "trả đũa mạnh mẽ" nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của nước này bị tấn công. Trên mạng xã hội X, ông khẳng định Iran không chủ động tấn công trước, nhưng sẽ đáp trả quyết liệt nếu bị đe dọa. Ông cũng kêu gọi các nước trong khu vực không để lãnh thổ của mình bị sử dụng làm bàn đạp cho xung đột, theo CNN.

Về phía Pakistan, Thủ tướng Sharif cho biết hai bên đã có các cuộc trao đổi sâu rộng về tình hình Trung Đông, đồng thời Pakistan đã thông tin cho Iran về các nỗ lực ngoại giao với Mỹ, các nước vùng Vịnh và các quốc gia Hồi giáo.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận sẽ đăng cai cuộc họp 4 bên với sự tham gia của ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út nhằm thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng khu vực, bao gồm xung đột Mỹ - Iran. Cuộc họp dự kiến diễn ra tại Islamabad trong 2 ngày tới.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết các cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Ankara, nhưng đã chuyển sang Pakistan do yếu tố lịch trình và điều kiện thực tế. Phía Ai Cập cũng xác nhận các cuộc đàm phán, theo AFP.

Hiện Pakistan nổi lên như là một kênh trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran, trong đó có việc chuyển tải đề xuất hòa bình gồm 15 điểm từ Mỹ tới Iran, theo The Guardian.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 27.3 cho biết ông dự đoán cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Pakistan sẽ diễn ra "rất sớm", nhưng không tiết lộ nguồn tin của mình.

Tin liên quan

Rộ kịch bản Mỹ tấn công các đảo gần eo biển Hormuz, Iran cảnh báo

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một loạt phương án leo thang quân sự với Iran, trong đó có các kịch bản nhằm vào những hòn đảo chiến lược tại vịnh Ba Tư - khu vực then chốt gần eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

Ông Trump nói Iran 'tặng quà lớn' về năng lượng cho Mỹ

