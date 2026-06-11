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Thế giới

Iran tuyên bố tấn công 3 căn cứ không quân, Hạm đội 5 của Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2026 10:15 GMT+7

Quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 11.6 đã tấn công một số căn cứ và cơ sở của quân đội Mỹ trong khu vực, theo Hãng tin Tasnim.

"Trong hai đợt tấn công vào rạng sáng nay (11.6), các chiến binh dũng cảm của Lực lượng không quân vũ trụ và các anh hùng của Hải quân IRGC đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quan trọng thuộc quân đội Mỹ tại các căn cứ không quân Ali Salem và Ahmad al-Jaber (ở Kuwait), cũng như căn cứ không quân Sheikh Issa (ở Bahrain)", IRGC tuyên bố.

Iran tuyên bố tấn công 3 căn cứ không quân, hạm đội 5 của Mỹ - Ảnh 1.

Mô hình các loại tên lửa do Iran tự sản xuất được trưng bày tại một triển lãm ở Tehran vào ngày 31.3

Ảnh: AFP

Cũng theo tuyên bố, các cuộc tấn công được tiến hành để đáp trả cuộc tấn công trước đó của quân đội Mỹ vào một số đơn vị của IRGC và các tiền đồn ven biển, sở chỉ huy cảnh sát và khu vực sân bay Bandar Abbas ở Iran.

Ngoài ra, quân đội Iran tuyên bố rằng sau khi Mỹ  vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8.4, cùng với việc quân đội Mỹ tấn công các khu vực phía nam Iran, quân đội Iran đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain bằng nhiều loại máy bay không người lái hủy diệt khác nhau.

Trong đợt tấn công này, quân đội Iran khẳng định các cột ăng ten liên lạc và trạm radar của hệ thống phòng không Patriot thuộc Hạm đội 5 đã trở thành mục tiêu.

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Hiện chưa có thông tin phản ứng từ quân đội Mỹ. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng nay thông báo trên mạng xã hội X rằng đã "hoàn thành" đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, nhắm mục tiêu vào "những khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không của Iran trên khắp nước này".

"Các đơn vị thuộc Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ đã bắn các loại đạn dược chính xác vào những mục tiêu của Iran gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế đi qua vùng biển khu vực", CENTCOM nhấn mạnh.

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Iran tuyên bố tấn công 3 căn cứ không quân, Hạm đội 5 của Mỹ Bahrain Kuwait Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ
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