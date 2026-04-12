Thế giới

Ireland bắt người đột nhập sân bay, trèo lên máy bay quân sự Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
12/04/2026 19:41 GMT+7

Cảnh sát Cộng hòa Ireland đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc đột nhập sân bay nhằm gây hư hại một máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ.

Cảnh sát Cộng hòa Ireland cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi đột nhập trái phép vào khu vực sân bay Shannon ở hạt Clare vào ngày 11.4 và trèo lên máy bay quân sự Mỹ, theo tờ The Guardian. Nghi phạm khoảng 40 tuổi đã bị bắt vì tội gây thiệt hại tài sản và vẫn đang bị giam giữ.

Hình ảnh từ video trên mạng xã hội cho thấy một người leo lên máy bay vận tải C-130 Hercules của Mỹ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đang trèo lên một máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ đang đậu tại sân bay.

Một người phát ngôn của cơ quan cảnh sát cho biết người đàn ông đã xâm nhập trái phép vào khu vực sân bay Shannon vào sáng 11.4 và đã bị bắt giữ vì tội gây thiệt hại tài sản. Chưa rõ động cơ của nghi phạm và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ngoài lực lượng cảnh sát Ireland, các sĩ quan cảnh sát sân bay, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ sân bay Shannon cùng các thành viên lực lượng quốc phòng đang làm nhiệm vụ tại sân bay cũng đã tham gia xử lý vụ việc.

Hoạt động của sân bay đã tạm thời bị gián đoạn sau sự cố. Hai chuyến bay khởi hành bị hoãn trong khi một máy bay đến từ Lourdes (Pháp) phải bay vòng trên trời để chờ.

Một phát ngôn viên của đơn vị quản lý sân bay Shannon cho biết hoạt động đã được nối lại ngay sau sự cố. "Sân bay đã tạm ngừng hoạt động vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng và nối lại hoạt động lúc 10 giờ 15 phút sáng", theo thông báo.

Anh bắt cặp đôi tìm cách xâm nhập căn cứ tàu ngầm hạt nhân

Anh bắt cặp đôi tìm cách xâm nhập căn cứ tàu ngầm hạt nhân

Cảnh sát Anh đã bắt giữ một đôi nam nữ bị nghi là gián điệp của Iran khi hai người này tìm cách xâm nhập căn cứ tàu ngầm hạt nhân của London.

