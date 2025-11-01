IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025: Hàng ngàn 'người thép' so tài tại đảo ngọc Việt Nam

Chạm tới phiên bản tốt nhất của bản thân...

Sau hai mùa giải thành công với nhiều dấu ấn, khi có xuất hiện những huyền thoại ba môn phối hợp cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng VĐV quốc tế, giải IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, quảng bá hình ảnh "đảo ngọc" ra thế giới và lan tỏa tinh thần du lịch bền vững, truyền cảm hứng cho cộng đồng VĐV cũng như du khách. Đây cũng là nơi mỗi VĐV được thử thách để chạm tới "phiên bản tốt nhất của chính mình".

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn Phú Quốc chuyển mình mạnh mẽ với nhiều công trình hiện đại được khởi công, dịch vụ nâng cao đúng chuẩn quốc tế và định hướng phát triển toàn diện. Trong bức tranh đó, giải IRONMAN 70.3 Phú Quốc không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng đảo ngọc trở thành điểm đến quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch. Việc đăng cai giải đấu góp phần củng cố vị thế Phú Quốc trên bản đồ sự kiện toàn cầu, đồng thời khẳng định bản lĩnh đăng cai các sự kiện tầm cỡ, hiện thực hóa định hướng "nâng tầm Phú Quốc" trong thời gian tới.

Giải ba môn phối hợp IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 quy tụ hàng ngàn VĐV trong nước và quốc tế ẢNH: BTC

Ông Trần Nguyễn Bá - Phó giám đốc Sở VH-TT An Giang chia sẻ: "IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao quốc tế, mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và khẳng định vị thế của Phú Quốc - An Giang trên bản đồ khu vực. Chính quyền cam kết đồng hành và hỗ trợ để giải đấu diễn ra thành công, an toàn và chuyên nghiệp. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hưởng ứng, lan tỏa tinh thần thể thao bền bỉ, năng động. Với tầm nhìn lâu dài, chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu về thể thao, du lịch và sự kiện".

Giải IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 không chỉ là cuộc đua ba môn phối hợp đẳng cấp quốc tế, mà còn là một tuần lễ thể thao, du lịch đa dạng dành cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh giải đấu chính, sự kiện còn có SUNRISE SPRINT Việt Nam với cự ly ngắn gồm 750 m bơi, 20 km đạp xe và 5 km chạy bộ, được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu, mong muốn thử sức hoặc đơn giản là khởi động trước ngày thi đấu chính thức. Đồng hành cùng đó là IRONKIDS Phú Quốc, nơi các em nhỏ từ 5 đến 15 tuổi có thể tham gia các hạng mục thi đấu hai môn phối hợp hoặc ba môn phối hợp, nuôi dưỡng tình yêu thể thao và khuyến khích lối sống năng động.