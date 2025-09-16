Israel đẩy mạnh chiến sự giữa thế cô lập

Thông điệp của Ả Rập

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani chủ trì hội nghị các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại Doha nhằm thể hiện sự đoàn kết của các nước vùng Vịnh và gia tăng áp lực lên Israel. Tại hội nghị trù bị với ngoại trưởng các nước ngày 14.9, ông al-Thani kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Israel, theo AP.

Vụ nổ tại tòa nhà ở TP.Gaza trong cuộc không kích của Israel ngày 14.9 Ảnh: AP

Dù là nước trung gian đàm phán giữa Hamas và Israel từ khi xung đột bùng phát vào năm 2023, Qatar bất ngờ bị trúng đòn không kích của Israel vào hôm 9.9. Vụ không kích làm 6 người thiệt mạng nhưng các thủ lĩnh Hamas bị Israel nhắm đến được cho là vẫn còn sống. Israel cáo buộc Qatar chứa chấp Hamas và tuyên bố các thủ lĩnh của lực lượng này là trở ngại chính cho thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng al-Thani lên án đòn không kích của Israel là cuộc tấn công vào nguyên tắc hòa giải, là hành động liều lĩnh và phản bội khi Qatar đang chủ trì các cuộc đàm phán với mục tiêu đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Dù vậy, ông al-Thani tuyên bố các hành động của Israel không ngăn cản nỗ lực hòa giải của Qatar cùng Ai Cập và Mỹ.

Ông Trump cảnh báo Israel sau cuộc không kích tại Qatar

Nhà nghiên cứu Elham Fakhro thuộc Sáng kiến Trung Đông của Đại học Harvard (Mỹ) nhận định rằng các nước vùng Vịnh sẽ thông qua hội nghị để kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel kiềm chế hơn, theo AFP. Trước đó, Mỹ vẫn ra sức bảo vệ Israel dù Tel Aviv bị nhiều nước phương Tây lên án về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza. Bên cạnh đó, bà Fakhro dự báo các nước cũng sẽ yêu cầu Mỹ đưa ra đảm bảo an ninh mạnh mẽ hơn, khi Israel trước đó tấn công Qatar dù nước này là đồng minh và là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Chiến sự không ngớt

Ngày 14.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng xoa dịu tình hình khi tuyên bố rằng Qatar là đồng minh quan trọng nhưng vẫn ngụ ý ủng hộ việc tiếp tục tấn công Hamas. "Thông điệp của tôi là họ phải rất cẩn thận. Họ phải làm điều gì đó với Hamas, nhưng Qatar từng là đồng minh tuyệt vời của Mỹ", ông Trump nhắn nhủ Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có chuyến thăm Israel nhưng một số nhà phân tích cho rằng Washington sẽ không cản trở Tel Aviv tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Tuy nhiên, ông Rubio được dự đoán có thể cảnh báo Israel không cậy vào mối quan hệ với Mỹ mà tiếp tục tấn công Doha hay các thành phố Ả Rập khác. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Qatar và các nước "trục xuất" giới thủ lĩnh Hamas, nếu không, Israel sẽ tự làm.

Gaza liên tục bị oanh tạc khi ngoại trưởng Mỹ đến Israel

Hôm qua, chiến sự vẫn diễn ra không ngừng nghỉ trên khắp Dải Gaza. Theo tường thuật của Đài al-Jazeera, những vụ nổ do pháo kích và máy bay ném bom vang lên suốt đêm 14.9 đến rạng sáng 15.9, khiến người Palestine phải di tản xuống phía nam.

Quân đội Israel ước tính khoảng 20.000 người đã rời khỏi TP.Gaza trong đêm, nâng tổng số người di tản khỏi nơi này lên hơn 320.000 người. Ước tính có khoảng 1 triệu người cư ngụ tại TP.Gaza, nơi Israel chuẩn bị tiến hành chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm tiêu diệt Hamas. Nhiều người không chịu sơ tán vì cho rằng không còn nơi ở và cũng không an toàn ở miền nam. Theo Reuters, một số người nói không đủ khả năng rời đi trong khi một số khác hy vọng hội nghị tại Qatar sẽ gây đủ sức ép để Israel hủy bỏ kế hoạch tấn công.