Israel mở rộng tấn công tại Gaza, Li Băng

Israel mua hàng chục tiêm kích F-15IA

Tờ The Times of Israel ngày 7.11 đưa tin Bộ Quốc phòng Israel vừa ký thỏa thuận mua một phi đội tiêm kích đa nhiệm F-15IA, biến thể của mẫu F-15EX do Boeing sản xuất riêng cho Israel. Thỏa thuận trên trị giá 5,2 tỉ USD gồm 25 chiếc F-15IA, kèm theo lựa chọn mua thêm 25 chiếc nữa. Ngân sách để thực hiện thỏa thuận này nằm trong viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel.

Theo thỏa thuận, các tiêm kích sẽ được cung cấp theo đợt, với mỗi đợt gồm 4 - 6 chiếc/năm, bắt đầu từ năm 2031. Bộ Quốc phòng Israel cho biết các tiêm kích mới sẽ được "trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tích hợp công nghệ tiên tiến của Israel".