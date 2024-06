Israel, Mỹ ra cảnh báo với Hezbollah giữa xung đột

AFP hôm qua (27.6) dẫn lại thông tin từ Hãng thông tấn Li Băng cho hay có 10 cuộc tấn công của Israel nhắm vào các khu vực gần biên giới hôm 26.6, trong đó có cuộc tấn công vào khoảng 22 giờ đã phá hủy một tòa nhà ở tỉnh Nabatieh thuộc miền nam Li Băng, khiến 5 người bị thương. Lực lượng Hezbollah ở Li Băng hôm 26.6 tuyên bố đã tiến hành 6 cuộc tấn công nhắm vào những vị trí quân sự của Israel ở khu vực biên giới. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Israel.

Israel nói nếu đánh Hezbollah, Li Băng sẽ về thời đồ đá

Israel và Hezbollah đã giao tranh xuyên biên giới gần như mỗi ngày kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra ở Dải Gaza vào tháng 10.2023. Mối lo ngại về xung đột hiện nay sẽ trở thành cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah gia tăng sau khi hai bên trong tuần trước có những phát ngôn mang tính hiếu chiến.

"Chuẩn bị cho mọi diễn biến"

Thông tin về những cuộc tấn công mới được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố trong chuyến thăm Mỹ rằng Israel không muốn chiến tranh, nhưng quân đội nước này có thể đưa Li Băng "trở lại thời đồ đá" trong bất kỳ cuộc chiến tổng lực nào với Hezbollah nếu ngoại giao thất bại, theo AFP. "Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi diễn biến", ông Gallant nói với các phóng viên trong chuyến thăm Mỹ kết thúc ngày 26.6.

Binh sĩ Israel trong một cuộc diễn tập IDF

Ông Gallant nhấn mạnh: "Hezbollah hiểu rất rõ rằng chúng tôi có thể gây ra thiệt hại lớn ở Li Băng nếu chiến tranh nổ ra". Ông Gallant còn nói rằng quân đội Israel đã tiêu diệt hơn 400 "kẻ khủng bố" thuộc Hezbollah trong những tháng gần đây. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Hezbollah.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Gallant tại Washington D.C ngày 25.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng một cuộc chiến toàn diện "sẽ là thảm họa đối với Li Băng và gây ra sự tàn phá cho những dân thường vô tội của Israel và Li Băng", theo Reuters.

"Cho đến nay, ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn chặn leo thang. Vì vậy, chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao nhằm khôi phục sự bình yên lâu dài cho biên giới phía bắc Israel và cho phép dân thường trở về nhà an toàn ở cả hai bên biên giới Israel - Li Băng", ông Austin nhấn mạnh.

Hezbollah tấn công vị trí quân sự ở Israel; tổng tham mưu trưởng Mỹ cảnh báo

Mỹ sẽ giúp Israel đối phó Hezbollah ?

Tuy Mỹ đang cố gắng ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông, tờ Politico ngày 24.6 dẫn một số nguồn tin cho hay những quan chức Mỹ tham gia nỗ lực này đang đưa ra một cảnh báo bất thường tới Hezbollah là "đừng cho rằng Washington có thể ngăn chặn Israel tấn công quý vị".

Ngoài ra, hai quan chức Mỹ tiết lộ Washington sẽ giúp Israel tự vệ trong mọi tình huống xung đột với Hezbollah, từ bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cho đến cung cấp thông tin tình báo. Nếu Israel gặp phải sức ép nghiêm trọng, chẳng hạn như Hezbollah dội rốc két và tên lửa vào các thành phố lớn của nước này, Mỹ có thể hướng tới hỗ trợ quân sự trực tiếp hơn.

Giới phân tích cho rằng một cuộc xung đột mở rộng có thể khuyến khích các chiến binh nước ngoài hỗ trợ Hezbollah và chống lại Israel, theo mạng truyền hình Al Jazeera ngày 26.6. Tuy nhiên, Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah trong tuần trước nói rằng lực lượng này đã từ chối đề nghị từ thủ lĩnh của các nhóm vũ trang là gửi chiến binh của họ đến Li Băng.

Trước nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah ngày càng tăng, Canada, Đức và Hà Lan đã kêu gọi các công dân của họ rời khỏi Li Băng, theo tờ The Times of Israel. "Tình hình an ninh ở Li Băng ngày càng trở nên bất ổn và khó lường do bạo lực leo thang giữa Israel và Hezbollah, và có thể xấu hơn mà không có cảnh báo trước", Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cảnh báo hôm 25.6.