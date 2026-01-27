Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel nêu điều kiện trước khi mở cửa khẩu Rafah

Trí Đỗ
Trí Đỗ
27/01/2026 05:40 GMT+7

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 25.1 cho biết nước này sẽ chỉ mở lại cửa khẩu Rafah, tuyến biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập, sau khi hoàn tất chiến dịch tìm kiếm thi thể con tin Israel cuối cùng còn lại tại khu vực này.

Theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 giữa Israel và Hamas trong khuôn khổ kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, cửa khẩu Rafah lẽ ra đã được mở trong giai đoạn đầu của tiến trình hòa giải. Tuy nhiên, Israel đặt điều kiện mở cửa là toàn bộ con tin còn sống phải được trả tự do, đồng thời Hamas phải "nỗ lực 100%" để tìm kiếm và hồi hương thi thể tất cả các con tin đã thiệt mạng, theo Reuters.

Israel nêu điều kiện trước khi mở cửa khẩu Rafah - Ảnh 1.

Xe tải chở hàng viện trợ chờ qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza hồi tháng 10.2025

ẢNH: AFP

Hiện chỉ còn thi thể của sĩ quan cảnh sát Ran Gvili chưa được tìm thấy. Quân đội Israel cho biết đã phát động một "chiến dịch có mục tiêu" tại phía bắc Dải Gaza nhằm thu hồi hài cốt của ông, dựa trên "một số manh mối tình báo" mới thu thập được.

Theo chính phủ Israel, trong khuôn khổ "kế hoạch 20 điểm" của Tổng thống Trump, Tel Aviv đã đồng ý mở lại hạn chế cửa khẩu Rafah dành cho người đi bộ, với điều kiện áp dụng đầy đủ cơ chế kiểm tra an ninh của Israel. Cửa khẩu Rafah hiện là tuyến đường duy nhất để gần như toàn bộ hơn 2 triệu người dân Gaza có thể ra vào bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, tình hình an ninh tại Dải Gaza tiếp tục căng thẳng. Bộ Y tế tại Gaza ngày 25.1 cáo buộc hỏa lực Israel đã khiến 3 người Palestine thiệt mạng trong hai vụ việc riêng biệt, trong khi một máy bay không người lái của Tel Aviv làm bị thương 4 người khác tại thành phố Gaza. Phía quân đội Israel cho biết chưa ghi nhận thông tin về các vụ việc nói trên.

