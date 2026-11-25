Yashar cho hay ông Eisenkot đã gặp ông Lieberman trong ngày 24.11 và hai bên nhất trí về thỏa thuận ngay sau cuộc gặp. Đây là liên minh đầu tiên được công bố kể từ cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10.

Ông Gadi Eisenkot tham dự một cuộc họp nhóm tại quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 17.11 Ảnh: Reuters

Thỏa thuận này được xem là bất ngờ, vì ông Lieberman từng lên tiếng phản đối việc lập chính phủ với sự ủng hộ của những đảng đại diện cho cộng đồng Ả Rập, cũng như việc lập chính phủ đoàn kết với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Lieberman cũng đã nói mục tiêu chính của mình là hạ ông Netanyahu khỏi quyền lực.

Đảng Yashar và đảng Likud của ông Netanyahu đang đàm phán về khả năng lập chính phủ đoàn kết. Hai đảng này gần đây đã có 3 vòng đàm phán về liên minh khả thi, dù dường như chưa đạt đột phá nào, theo AFP.

Trong khi đó, đảng Dân chủ của ông Yair Golan hôm 24.11 tuyên bố riêng rằng họ tạm dừng đàm phán với ông Eisenkot, vì các cuộc thương lượng của ông Eisenkot với Likud đã có tiến triển, cùng với bế tắc trong nỗ lực lập một "chính phủ thay đổi". Ông Golan nhấn mạnh ông muốn một chính phủ không có ông Netanyahu nhưng có những đảng Ả Rập.

Quốc hội Israel khóa mới tuyên thệ nhậm chức ngày 10.11 nhưng chưa có chính phủ mới. Cuộc bầu cử ngày 27.10 khiến Thủ tướng Netanyahu mất thế đa số, nhưng cũng không để lại con đường rõ ràng đến quyền lực cho bất kỳ phe nào.

Liên minh của đảng Likud đạt kết quả tốt hơn dự báo nhưng vẫn mất đa số. Khối này hiện có 53 trên tổng số 120 ghế ở quốc hội.

Đảng Yashar của ông Eisenkot cùng các đối tác trong liên minh chỉ có 48 ghế. Tuy vậy, họ có thể tìm thêm đồng minh ở những đảng đại diện cho cộng đồng Ả Rập, hiện nắm 19 ghế và cùng ông Eisenkot kiên quyết chống ông Netanyahu.

Ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 6.12 để lập chính phủ theo nhiệm vụ 28 ngày, và có thể xin gia hạn thêm 14 ngày. Nếu thất bại, quyền thử lập chính phủ sẽ chuyển sang ông Netanyahu. Nếu không ai thành công, Israel sẽ tổ chức một cuộc bầu cử khác vào năm tới.