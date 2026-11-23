Các phái đoàn từ đảng Likud của ông Netanyahu và đảng Yashar của ông Eisenkot đã gặp nhau trong 4 giờ tại một khách sạn ở Herzliya, gần Tel Aviv, sau vòng thảo luận đầu tiên hôm 15.11.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại quốc hội ở Jerusalem ngày 10.11 Ảnh: Reuters

"Vòng đàm phán liên minh mới nhất... đã kết thúc. Hai bên đã nêu rõ lập trường của mình về một loạt các vấn đề thực chất và đã thảo luận chi tiết", hai đảng cho hay trong một tuyên bố chung.

Tuyên bố chung cho biết thêm một cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra, nhưng không nêu rõ ngày hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào khác.

Ông Eisenkot, cựu Tham mưu trưởng quân đội Israel, có thời hạn đến ngày 6.12 để thành lập chính phủ, với khả năng gia hạn thêm 14 ngày, sau khi cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10 không mang lại cho bất kỳ phe nào thế đa số tuyệt đối.

Ông Eisenkot mời đảng của ông Netanyahu đàm phán lập chính phủ Israel

Khối 48 thành viên của ông Eisenkot, cần 61 nghị sĩ để đạt thế đa số, vẫn chia rẽ về việc thành lập chính phủ liên minh thông qua liên minh với các đảng Do Thái siêu chính thống, xích lại gần hơn với các đảng đại diện cộng đồng Ả Rập, hay một chính phủ đoàn kết dân tộc với đảng Likud.

Đảng Likud ngày 21.11 đã đưa ra các điều kiện để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, theo tờ The Jerusalem Post. Cụ thể, Likud yêu cầu chấm dứt những hành động tẩy chay và kích động nhắm vào ông Netanyahu cùng các bộ trưởng. Likud còn đề xuất một bộ nguyên tắc cho chính phủ đoàn kết, trong đó khẳng định Israel là quốc gia dân tộc của người Do Thái, bác bỏ việc thành lập Nhà nước Palestine và loại trừ sự tham gia của những đảng đại diện cộng đồng Ả Rập.

Trước đó, một số kênh truyền thông tiếng Do Thái dẫn danh sách các điều kiện từ đảng Likud cho hay ông Netanyahu sẽ là thủ tướng trong một chính phủ tiềm năng với ông Eisenkot, theo tờ The Times of Israel.

Ông Netanyahu đang thúc đẩy một chính phủ đoàn kết dân tộc. Điều này có thể dẫn đến việc luân phiên chức thủ tướng giữa hai người, một cơ chế đã từng được thử nghiệm ở Israel, theo AFP.

Nhưng triển vọng đó lại vấp phải sự từ chối của ông Eisenkot khi không muốn phục vụ trong nội các do ông Netanyahu lãnh đạo.

Đồng minh của ông Eisenkot là cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm 21.11 cũng nhắc lại rằng ông từ chối tham gia liên minh với "ông Netanyahu hoặc khối của ông ấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào", theo AFP.

Ông Eisenkot hôm 20.11 tuyên bố rằng nếu những nỗ lực thành lập chính phủ liên minh rộng rãi không thành công, ông sẽ tìm cách thành lập một chính phủ thiểu số, một phương án có khả năng cần đến sự ủng hộ từ hai đảng Ả Rập.