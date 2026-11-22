"Trong nỗ lực tận dụng mọi phương án để thành lập chính phủ mới, Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot đã chỉ đạo nhóm đàm phán của đảng mời phía đảng Likud tham gia một loạt cuộc thảo luận kéo dài, bắt đầu bằng cuộc họp đã được lên lịch vào ngày mai", đảng Yashar thông báo hôm 21.11.

Ông Gadi Eisenkot (trái) và ông Benjamin Netanyahu Ảnh: AFP

Ông Eisenkot có thời hạn đến tháng tới để thành lập chính phủ thay thế chính quyền của ông Netanyahu, sau khi cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10 không mang lại thế đa số rõ ràng cho bất kỳ khối chính trị nào.

Ông Eisenkot đang đối mặt với những chia rẽ nội bộ về việc liệu có nên thiết lập liên minh với các đảng Do Thái siêu chính thống, những đảng đại diện cộng đồng người Ả Rập tại Israel, hoặc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc cùng với khối của ông Netanyahu hay không.

Hôm 20.11, ông Eisenkot tuyên bố sẽ không để các cuộc đàm phán thành lập liên minh kéo dài lê thê. Ông cho hay nếu các nỗ lực xây dựng một chính phủ với nền tảng rộng rãi không thành công, ông sẵn sàng đề xuất thành lập một chính phủ khẩn cấp quốc gia (dưới hình thức chính phủ thiểu số) để đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett, một nhân vật quan trọng trong liên minh của ông Eisenkot, hôm 21.11 đã kêu gọi thành lập một "chính phủ đoàn kết theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái do ông Eisenkot đứng đầu", đồng thời khẳng định đảng của ông sẽ từ chối hợp tác với ông Netanyahu hoặc khối của vị thủ tướng này.

Ông Netanyahu đang nỗ lực thúc đẩy việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, với lập luận rằng điều này là cần thiết để đảm bảo an ninh cho Israel.

Đảng Likud công bố lập trường

Ngay sau thông báo trên của ông Eisenkot, đảng Likud đã nêu rõ lập trường về việc thành lập chính phủ với liên minh của ông Eisenkot, trong đó có yêu cầu chấm dứt mọi hành vi công kích cá nhân và kích động, cũng như những hành động tẩy chay chính trị nhắm vào ông Netanyahu và chính phủ.

Đảng Likud cũng kêu gọi đưa ra một tuyên bố chung cam kết về một chính phủ đoàn kết, bao gồm "tất cả các đảng ủng hộ sự tồn tại của Nhà nước Israel với tư cách là quốc gia dân tộc của người Do Thái", đồng thời loại trừ sự tham gia của các đảng đại diện cộng đồng Ả Rập.

Ông Netanyahu cùng các đồng minh đã nhiều lần chỉ trích các nhà lãnh đạo của những đảng phái Ả Rập vì họ từ chối gọi Hamas là "tổ chức khủng bố" sau cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7.10.2023. Tuy nhiên, tất cả các nhà lãnh đạo của những đảng Ả Rập này đều đã lên án cuộc tấn công đó.

Đảng Likud đã đề xuất một bộ nguyên tắc cho chính phủ đoàn kết, trong đó khẳng định Israel là quốc gia dân tộc của người Do Thái, bác bỏ việc thành lập Nhà nước Palestine, duy trì các "vùng an ninh" của Israel tại Syria, Lebanon và Dải Gaza; cùng một thỏa thuận về vấn đề nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng người Do Thái siêu chính thống thông qua một thỏa thuận sâu rộng với các nhà lãnh đạo của cộng đồng này, theo AFP.