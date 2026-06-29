Israel phá hủy đường hầm của Hezbollah ở Lebanon

Trong tuyên bố chung ngày 28.6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết mục tiêu bị tấn công là một đường hầm dài khoảng 200 m tại thị trấn Majdal Zoun. Theo phía Israel, Mỹ đã được thông báo trước về vụ tấn công.

Hình ảnh về các vụ nổ sau khi quân đội Israel tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah ở Majdal Zoun, miền nam Lebanon ngày 28.6.2026 ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn thông cáo của Israel nói đường hầm này chứa hàng trăm vũ khí và bệ phóng. Vụ tấn công diễn ra vài giờ sau khi quân đội Israel tuyên bố đã tập kích các tay súng Hezbollah mang lựu đạn phóng rocket và phá hủy một bệ phóng rocket tại khu vực Nabatieh, cũng ở miền nam Lebanon.

Trong tuyên bố tối 28.6, ông Netanyahu nói quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện trong vùng an ninh ở miền nam Lebanon, đồng thời "phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố, loại bỏ các mối đe dọa đối với các cộng đồng phía bắc và bảo vệ an ninh cho công dân Israel".

Diễn biến trên đặt thỏa thuận an ninh mới giữa Israel - Lebanon trước phép thử lớn. Theo thỏa thuận, Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi một số khu vực ở miền nam Lebanon, song vẫn được duy trì hiện diện trong một vùng an ninh mở rộng trong giai đoạn chuyển tiếp. Quân đội Lebanon sẽ được triển khai tại các khu vực Israel rút khỏi.

Sáng 29.6, Hezbollah cáo buộc các cuộc tấn công của Israel là hành động vi phạm "trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah cho biết đang theo dõi chặt chẽ các vi phạm và bảo lưu quyền "bảo vệ tổ quốc và người dân".

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Trước đó, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ thỏa thuận an ninh, mô tả văn kiện này là sự đầu hàng trước Israel, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục con đường kháng chiến vũ trang.

Xung đột tại miền nam Lebanon diễn ra song song với cuộc đối đầu rộng hơn giữa Israel - Mỹ và Iran, khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa. Hezbollah và Iran cho rằng Mỹ đã cam kết bảo đảm chấm dứt các hành động thù địch tại Lebanon trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington được ký 2 tuần trước nhằm chấm dứt xung đột trên diện rộng.