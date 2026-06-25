Quân đội Israel nói đang bao vây hàng chục thành viên Hezbollah ở Lebanon?

Ngay sau khi dồn ép hàng chục thành viên Hezbollah vào khu phức hợp ngầm ở làng Tebnit, IDF đã phong tỏa các lối vào khu này.

Binh sĩ IDF tiến hành chiến dịch chống Hezbollah ở miền nam Lebanon vào ngày 21.6 Ảnh: IDF

Nhiều thông điệp sau đó đã được chuyển đến Israel thông qua nhiều bên trung gian nhằm đảm bảo những người bên trong thoát ra an toàn.

Phản ứng của Israel đối với tất cả các bên trung gian đều rõ ràng: đầu hàng hoặc bị giết bên trong hệ thống ngầm, theo The Jerusalem Post dẫn một nguồn tin an ninh.

Một số nguồn thạo tin tiết lộ với trang tin Walla rằng theo khuôn khổ ngừng bắn hiện tại, các phần tử cực đoan có quyền lựa chọn đầu hàng IDF, nhưng ở giai đoạn này, họ đang chọn cách ở lại trong hệ thống ngầm nói trên.

Trong khi đó, mối lo ngại đang gia tăng trong lực lượng Israel hoạt động ở miền nam Lebanon rằng Hezbollah sẽ bắt giữ binh sĩ IDF làm con tin để đàm phán cho việc thả các thành viên Hezbollah đang bị bao vây tại Tebnit.

Các binh sĩ Israel đã được lệnh phải di chuyển theo cặp hoặc nhóm ba người mọi lúc, và phải đảm bảo phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng không quân và bộ binh trong trường hợp bị tấn công hoặc đột kích vào xe tăng, xe bọc thép, xe jeep hoặc công trình nào đó.

Một nguồn tin quân sự nói với Walla rằng "một số hệ thống ngầm của Hezbollah ở miền nam Lebanon có thể được dùng để tạo điều kiện cho một vụ bắt cóc trong một cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ IDF". Nguồn tin nhấn mạnh rằng hầu hết các lối vào những hệ thống ngầm này đều được ngụy trang và khó bị phát hiện.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Hezbollah. Trước đó, Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn lần nữa hôm 24.6 sau khi máy bay không người lái của Israel giết chết hai người ở miền nam Lebanon một ngày sau khi hai người thiệt mạng do hỏa lực của Israel, theo AFP.

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Xung đột giữa Israel và Hezbollah tái bùng phát vào ngày 2.3 bằng cách phóng tên lửa vào Israel để trả thù cho vụ Lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28.2.

Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích và một cuộc tấn công trên bộ mà Lebanon cho biết đã khiến hơn 4.100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, dẫn đến việc chiếm đóng một khu vực an ninh ở miền nam Lebanon dọc biên giới với Israel.