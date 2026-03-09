Ít ai ngờ loại quả này lại tốt cho đường huyết và mỡ máu

Theo tiến sĩ Shreya Sarkar, chuyên gia dinh dưỡng, đang làm việc tại Ấn Độ, ổi không chỉ thơm ngon mà còn là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn của người tiểu đường nếu được tiêu thụ ở mức độ vừa phải, theo Apolo247.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất lá ổi ảnh hưởng mạnh mẽ đến độ nhạy insulin, cải thiện lượng đường huyết lúc đói và tình trạng kháng insulin. Tác dụng nổi bật nhất của ổi là khả năng ổn định lượng đường trong máu, nhờ nhiều yếu tố sau.

Chỉ số đường huyết (GI) thấp. Với GI từ 12 - 24, ổi được tiêu hóa và hấp thụ dần dần, giúp mức đường huyết ổn định.

Giàu chất xơ. Tác dụng hạ đường huyết tuyệt vời của ổi là nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào: 100 g ổi cung cấp tới 5,4 g chất xơ. Đặc biệt, chất xơ pectin trong ổi giúp trì hoãn việc hấp thụ glucose ở ruột và cải thiện khả năng dung nạp glucose.

Ổi không chỉ thơm ngon mà còn là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn của người tiểu đường nếu được tiêu thụ ở mức độ vừa phải Ảnh: AI

Ức chế enzym phân hủy đường. Ổi hỗ trợ kiểm soát đường huyết bằng cách ức chế các enzyme phân hủy đường, từ đó làm chậm quá trình tiêu hóa đường và giảm đột biến glucose sau bữa ăn.

Cải thiện độ nhạy insulin. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi ảnh hưởng mạnh mẽ đến độ nhạy insulin, từ đó cải thiện lượng đường huyết lúc đói và tình trạng kháng insulin.

Tuy nhiên, chuyên gia Sarkar lưu ý: Dù ổi và trà lá ổi hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân tiểu đường nhưng không thể thay thế thuốc kê đơn.

Tác dụng bảo vệ tim mạch, giảm mỡ máu

Ngoài ra, ổi còn có tác động tích cực đến mức mỡ máu. Ăn ổi giúp giảm đáng kể cả chất béo trung tính triglycerides, cholesterol toàn phần và cholesterol xấu. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi có đặc tính chống tăng huyết áp. Sự kết hợp giữa khả năng giảm mỡ máu và ổn định huyết áp giúp ổi trở thành thực phẩm vàng để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Các lợi ích vượt trội khác

Ổi chứa lượng vitamin C gấp 5 lần so với cam, cung cấp 125mg vitamin C - giúp tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, chất chống oxy hóa như beta-carotene, lycopene và khả năng ức chế tế bào ung thư mà không ảnh hưởng tế bào bình thường càng làm tăng giá trị của loại quả này, theo Apolo247.