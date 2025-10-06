Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ít nhất 14 trẻ em tử vong sau khi uống siro ho ở Ấn Độ
Video Thế giới

Ít nhất 14 trẻ em tử vong sau khi uống siro ho ở Ấn Độ

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
06/10/2025 20:49 GMT+7

Ít nhất 14 trẻ em đã tử vong sau khi uống siro ho có tên gọi ‘Coldrif’ tại bang Madhya Pradesh (miền trung Ấn Độ), các quan chức cho biết hôm 5.10.

Cảnh sát Ấn Độ đã khởi tố hình sự một nhà sản xuất siro ho sau khi 14 trẻ em tử vong, được cho là do hóa chất độc hại trong siro ho.

Ông Ajay Pandey, cảnh sát trưởng tại Chhindwara (bang Madhya Pradesh) cho biết các báo cáo xét nghiệm cho thấy thuốc “Coldrif” có hàm lượng diethylene glycol (DEG) cao hơn nhiều so với mức cho phép, gây ra cái chết của các trẻ em.

Ông nói thêm rằng trong số những người bị cáo buộc chính có bác sĩ Praveen Soni, người đã điều trị cho hầu hết nạn nhân trẻ em và kê đơn siro, cũng như nhà sản xuất siro là Sresan Pharma.

DEG là một dung môi công nghiệp có liên quan đến các vụ ngộ độc gây tử vong ở một số quốc gia.

Ít nhất 14 trẻ em tử vong sau khi uống siro ho ở Ấn Độ- Ảnh 1.

Một viên chức đang kiểm tra các chai siro ho “Coldrif” sau cuộc đột kích của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm tại Công ty Dược phẩm Kataria, tại Madhya Pradesh (Ấn Độ), ngày 4.10.2025

ẢNH: PTI

Các quan chức đã niêm phong một nhà kho chứa siro, và nhiều hiệu thuốc địa phương đã bị đóng cửa vào ngày 5.10. Hiện Sresan Pharma chưa có bình luận.

Vụ việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp Ấn Độ hôm 5.10, do đảng đối lập Quốc hội Ấn Độ dẫn đầu, đòi hỏi câu trả lời từ đảng Bharatiya Janata cầm quyền.

Chất lượng thuốc ở Ấn Độ đã bị giám sát chặt chẽ, đặc biệt là sau khi Tổ chức Y tế Thế giới liên hệ siro ho của một công ty khác với 70 ca tử vong ở trẻ em tại Gambia vào năm 2022, mặc dù Ấn Độ đã bác bỏ những phát hiện đó.

Trẻ em Gaza 'chết dần chết mòn' vì thiếu thuốc men

Trẻ em Gaza 'chết dần chết mòn' vì thiếu thuốc men

Những người Palestine di tản cho biết ngày càng khó tìm được thuốc men cho con cái họ mắc nhiều loại bệnh tật khi sống trong các trại lều ở phía nam Dải Gaza. Các bệnh viện nếu hoạt động cũng sẽ không thể đối phó khi bệnh truyền nhiễm lây lan.

Nghiên cứu: Siêu vi khuẩn có thể giết hơn 39 triệu người, thuốc kháng sinh vô dụng

Xem thêm bình luận