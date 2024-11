Jennifer Lopez bỏ đi khi bị hỏi về bê bối tình dục của Diddy

Jennifer Lopez bị hỏi về bạn trai cũ Diddy trong lúc đang ký tặng người hâm mộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Fox News hôm 31.10, Jennifer Lopez tham gia buổi chiếu phim mới Unstoppable tại Liên hoan phim AFI ở Los Angeles (Mỹ) vào hồi đầu tuần. Sau khi sự kiện kết thúc, cô bước ra ngoài nơi có đám đông chờ đợi từ trước và tiến đến ký tặng người hâm mộ. Trong khoảnh khắc tương tác với khán giả, một phụ nữ bất ngờ đặt câu hỏi: "J.Lo, cô có bình luận gì về Diddy và những cáo buộc của anh ta không?". Trước động thái bất ngờ từ người lạ, ngôi sao 55 tuổi phớt lờ và nhanh chóng rời đi cùng đội ngũ an ninh trong khi những người hâm mộ khác hét lớn: "Đừng đi".

Jennifer Lopez và Diddy thời còn bên nhau ẢNH: WIREIMAGE

Video ghi lại phản ứng của Jennifer Lopez trước câu hỏi kể trên nhận được sự quan tâm, bàn luận từ công chúng, nhất là khi Diddy đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ với bê bối tình dục chấn động. Cùng với đó, mối tình giữa J.Lo với "trùm nhạc rap" cũng bị "đào" lại trong nhiều tuần qua. Gần đây nhất, Ojani Noa - chồng cũ của giọng ca On the Floor, tiết lộ Diddy là một phần nguyên nhân khiến anh và nữ ca sĩ này ly hôn năm 1998.

Ojani Noa và Jennifer Lopez kết hôn vào đầu năm 1997 và chấm dứt chỉ sau một năm về chung nhà. Khi được hỏi về chuyện chia tay, Noa tuyên bố: "Một phần lý do dẫn đến cuộc ly hôn đó là Diddy. Khi Sony đến gặp và trả cho cô ấy số tiền hàng triệu USD, thì có sự xuất hiện của Puffy (Diddy), người sẽ là một trong những nhà sản xuất ca khúc của album đầu tiên On the 6 mà Jennifer Lopez phát hành. Đó là nơi sự lừa dối, dối trá và chia ly bắt đầu". Đến nay, ngôi sao 6X vẫn giữ im lặng trước thông tin mà chồng cũ chia sẻ.

Mối quan hệ của họ lại trở thành đề tài bàn tán sau khi Diddy bị bắt ẢNH: GETTY

Cùng với việc bị Ojani Noa tố xấu, mối quan hệ của Jennifer Lopez và Diddy còn gây bàn tán không ngớt khi những hình ảnh tiệc tùng của họ trong quá khứ bị khui lại giữa bê bối tình dục của rapper 55 tuổi. Sau chia tay, J.Lo từng nhắc đến chuyện tình với nam rapper tai tiếng: "Chúng tôi đã kết thúc nhiều lần trước đó rồi lại quay về bên nhau rồi lại chia tay lần nữa và không ai biết về chuyện đó. Nó rất dữ dội. Càng về cuối, nó càng khiến tôi kiệt quệ về mặt cảm xúc. Thật may là khi đó tôi còn trẻ".

Chủ nhân hit Let's Get Loud cũng từng mô tả họ đã có một quan hệ điên rồ, hỗn loạn và kết thúc trong một cú nổ lớn. Nữ ca sĩ tiết lộ mình đã chấm dứt mọi thứ vì thấy không bao giờ có được cuộc sống gia đình mà bản thân mong muốn với rapper này. Cô cũng nhắc đến chuyện tình cũ không chung thủy.

Jennifer Lopez trải qua một năm đầy sóng gió ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong khi Diddy đang bị giam giữ chờ xét xử và đối diện với những cáo buộc chồng chất, Jennifer Lopez dành thời gian cho công việc, con cái và giải quyết cuộc ly hôn với Ben Affleck. Người thân cận với ngôi sao này tiết lộ với People hồi tháng trước: "Jennifer biết rằng mình đang có một cuộc sống đặc quyền theo nhiều cách. Cô ấy rất biết ơn vì tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ với Ben, nhưng giờ cô ấy tập trung vào việc tạo ra tương lai tốt nhất cho bản thân và các con".

2024 là một năm đáng quên của ngôi sao 6X khi cô liên tục gặp vấn đề trong hoạt động âm nhạc, điện ảnh, công việc kinh doanh cùng biến động trong cuộc sống cá nhân. Hồi cuối tháng 5, nữ ca sĩ 6X phải hủy chuyến lưu diễn vì vấn đề cá nhân bên cạnh hiệu suất bán vé không như kỳ vọng. Album mới This Is Me... Now không đạt thứ hạng cao còn bộ phim Atlas của cô nhận đánh giá tiêu cực từ giới phê bình trong khi việc kinh doanh hãng mỹ phẩm riêng cũng gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, việc Diddy vướng bê bối tình dục khiến mối quan hệ giữa cô và nam rapper tai tiếng bị "khui" lại từ đó nữ nghệ sĩ chịu nhiều lời bàn tán.