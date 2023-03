Jimin (BTS) phá kỷ lục trên iTunes

Ca khúc Set Me Free Pt.2 của Jimin đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại 110 quốc gia BIGHIT

Theo thống kê của Soompi, chỉ trong 10 giờ sau khi ra mắt, bài hát này đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở 110 quốc gia khác nhau bao gồm: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý, Canada, Úc, Phần Lan... Thành tích này đã giúp cho Set Me Free Pt.2 trở thành bài hát đạt được vị trí này nhanh nhất trên iTunes.

Bên cạnh đó, video âm nhạc cho Set Me Free Pt.2 cũng đang đạt lượt xem khủng với tốc độ ấn tượng. Chỉ trong vòng 17 giờ kể từ khi phát hành, video đã vượt qua 15 triệu lượt xem trên YouTube.

Vào 15 giờ ngày 17.3 (giờ Việt Nam), Jimin phát hành trước ca khúc Set Me Free Pt.2. Đây là bài hát "mở đường" cho album solo đầu tay sắp tới của anh mang tên FACE. Album sắp ra mắt của nam ca sĩ có tổng cộng 6 track nhạc gồm: Face-off, Interlude: Dive, Like Crazy, Alone, Set Me Free Pt.2 và Like Crazy (phiên bản tiếng Anh). Ca khúc "mở đường" Set Me Free Pt.2 sử dụng chất liệu rap/hip hop kết hợp với hiệu ứng âm thanh hùng tráng, mạnh mẽ từ dàn kèn và hợp xướng khắc họa rõ cá tính riêng của nam thần tượng. Sản phẩm âm nhạc mới của thành viên nhóm BTS thể hiện rõ ràng ý chí quyết tâm trong việc vượt qua những cảm xúc đau đớn, buồn bã, trống rỗng và tiến về phía trước. Lời ca từ với những câu như "Tôi sẽ không trốn tránh dù có phải chịu đau đớn" hay "Đừng cười nhạo tôi nữa" càng khẳng định thêm tinh thần kiên định và sự trưởng thành của Jimin trong cuộc chiến với chính mình.



Sản phẩm solo đầu tay FACE của Jimin sẽ ra mắt vào ngày 24.3 BIGHIT

Được biết, FACE - album solo đầu tay của Jimin sẽ ra mắt vào ngày 24.3 tới. Đây là dự án được anh chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài và được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ. Ngoài ra, nam thần tượng cũng đã có những chia sẻ về album solo của mình trong một số cuộc phỏng vấn. Anh cho biết rằng album sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ và khác biệt so với những gì mà anh ấy đã thể hiện trên sân khấu cùng BTS. Jimin cũng thừa nhận rằng anh ấy đã rất lo lắng và căng thẳng trong quá trình chuẩn bị cho album này nhưng đồng thời cũng tự hào vì đã vượt qua được những thử thách để có thể mang đến cho khán giả những bài hát chất lượng nhất.

Jimin, sinh năm 1995, chính thức ra mắt vào tháng 6.2013 trong nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Trong quá trình hoạt động của BTS, Jimin được biết đến với giọng hát cao vút, khả năng nhảy điêu luyện và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc. Anh cũng đã phát hành ba ca khúc solo là Lie, Serendipity và Filter. Với việc phát hành Set Me Free Pt.2 và album solo đầu tay FACE sắp tới, Jimin đang trở thành một trong những nghệ sĩ solo của BTS được mong chờ nhất trong năm nay.