Jisoo (BlackPink) tổ chức show tại Hà Nội

Jisoo đến Hà Nội trong thời gian tới ẢNH: INSTAGRAM BLISSOO

Hôm 4.2, công ty quản lý của Jisoo là Blissoo bất ngờ công bố tour diễn kết hợp fan meeting vòng quanh châu Á mang tên Lights Love Action!. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2025. Đặc biệt, Hà Nội là một trong những nơi dừng chân của Lights Love Action!, bên cạnh Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Hồng Kông… Tính đến trưa 4.2, phía Jisoo chưa chia sẻ thêm về địa điểm, thời gian, giá vé… cụ thể của chương trình.

Đây là lần đầu tiên Jisoo tổ chức một sự kiện tại Việt Nam. Đồng thời, Lights Love Action! cũng đánh dấu lần tái ngộ đầu tiên giữa chị cả nhóm BlackPink và fan Việt kể từ concert Born Pink diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào năm 2023.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2024 chỉ cao 1,62m nhưng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ, cực kỳ sang trọng ẢNH: INSTAGRAM BLISSOO

Vì thế, thông tin Jisoo tổ chức Lights Love Action! tại Việt Nam đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ phấn khích chờ đón nữ ca sĩ, diễn viên đến Hà Nội thời gian tới. Ngoài ra, nhiều fan Việt còn hào hứng hứa hẹn sẽ cho thần tượng nghe thấy hit Flower theo phiên bản hài hước.

Hiện, Jisoo đang chuẩn bị ra mắt mini album đầu tay mang tên Amortage. Mini album bao gồm 4 ca khúc Earthquake, Your Love, Tears và Hugs and Kisses. Về diễn xuất, người đẹp 9X rục rịch tái xuất với các phim Newtopia, Omniscient Reader: The Prophet…

Jisoo tham gia sáng tác các ca khúc trong mini album mới ẢNH: INSTAGRAM BLISSOO

Đáng chú ý, trong đoạn trailer Newtopia phát hành cách đây không lâu, Jisoo gây tranh cãi vì giọng thoại và đài từ kém. Còn Omniscient Reader: The Prophet đang rất được kỳ vọng khi quy tụ dàn sao Hàn đình đám Ahn Hyo Seop, Lee Min Ho, Chae Soo Bin, Nana, Shin Seung Ho… và Jisoo.

Jisoo còn là cái tên đắt giá trong ngành thời trang cao cấp. Mỹ nhân sinh năm 1995 là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu xa xỉ… Những lần xuất hiện lộng lẫy của ngôi sao Hàn 30 tuổi này tại các sự kiện thời trang đều làm chao đảo mạng xã hội.