Johnny Depp đệ đơn kháng cáo, từ chối trả 2 triệu USD cho Amber Heard

Trang tin tiết lộ đội ngũ pháp lý của Johnny Depp đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Virginia (Mỹ) vào ngày 2.11 vừa qua. Phía này yêu cầu tòa xem xét lại án phạt trong phiên tòa tài tử 59 tuổi đối đầu với Amber Heard. Quay trở lại vào đầu tháng 6.2022, nam diễn viên kỳ cựu thắng kiện vợ cũ sau 6 tuần đối đầu căng thẳng. Ngôi sao loạt phim Cướp biển vùng Caribbean thắng ba cáo buộc phỉ báng và được bồi thường 10,35 triệu USD. Cùng với đó, Heard thắng một trong ba tuyên bố về tội phỉ báng và Depp phải bồi thường cho cô 2 triệu USD.

Án phạt chống lại Johnny Depp này xuất phát từ việc một trong những luật sư của ông là Adam Waldman từng có những phát ngôn bôi nhọ Amber Heard trên mặt báo. Vào tháng 4.2020, vị này từng tuyên bố trên tờ Daily Mail rằng những lời tố cáo của Amber Heard về việc bị Johnny Depp bạo hành là hoàn toàn bịa đặt. Luật sư Waldman khẳng định người đẹp phim Aquaman đã tạo hiện trường giả việc bị đánh đập sau đó gọi cảnh sát. Anh khẳng định tất cả hành động của mỹ nhân 8X đều được thực hiện dưới sự tư vấn chi tiết của luật sư cũng như chuyên gia truyền thông. Trong quá trình Heard - Depp kiện tụng, bồi thẩm đoàn phát hiện Waldman đang làm đại diện cho nam diễn viên phim Fantastic Beasts ở thời điểm đưa ra những phát ngôn kể trên.

Trong hồ sơ mới nhất đệ trình lên tòa án ở bang Virginia, đội ngũ pháp lý của Johnny Depp do luật sư Benjamin Chew đứng đầu giải thích rõ lý do tại sao họ cảm thấy tài tử nổi tiếng này không cần phải chịu trách nhiệm về những bình luận của Adam Waldman. Phía này chỉ ra rằng Amber Heard không đưa ra bằng chứng nào tại phiên tòa cho thấy Johnny Depp có liên quan trực tiếp đến việc chỉ đạo hoặc từng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào giống với tuyên bố của Adam Waldman trên mặt báo. Đội ngũ pháp lý của sao phim The Tourist nhấn mạnh nam diễn viên không đáng phải trả cho vợ cũ 2 triệu USD vì anh không liên quan và không phải chịu trách nhiệm với các biểu của luật sư. Cùng với đó, bên Johnny Depp cho rằng đội ngũ của Heard không đưa ra được bằng chứng chứng minh những phát ngôn của Waldman là ác ý, gây tổn hại đến nữ diễn viên.





Vụ kiện căng thẳng giữa Johnny Depp và Amber Heard xuất phát từ bài viết của người đẹp gốc Texas trên tờ Washington Post hồi 2018. Trong đó, nữ diễn viên 8X đề cập đến chuyện mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Dù không nhắc tên chồng cũ, Johnny Depp tuyên bố rằng bài viết này đã tô vẽ sai sự thật về mình và khiến tài tử đánh mất danh tiếng, sự nghiệp ở Hollywood. Chính vì thế, ngôi sao 59 tuổi đệ đơn kiện vợ cũ tội phỉ báng, đòi bồi thường 50 triệu USD. Đáp lại, Amber Heard đệ đơn kiện tương tự và yêu cầu trả 100 triệu USD.

Tháng 6.2022, vụ kiện tạm thời khép lại với phần thắng nghiêng về Johnny Depp. Tuy nhiên, sau thời gian dài đối đầu căng thẳng, cuộc chiến pháp lý giữa cặp đôi tai tiếng này vẫn chưa thực sự đi đến hồi kết khi hai bên đều lần lượt đệ đơn kháng cáo.