Món nasi lemak ảnh: thụy miên

Sự kiện có sự tham gia của Tổng lãnh sự các nước Belarus, Indonesia, Hungary, Philippines và Hàn Quốc, đại diện các tổng lãnh sự quán khác tại TP.HCM; PGS-TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM; ông Hồ Xuân Lâm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) và các quan khách khác.

Phát biểu mở đầu sự kiện, Tổng lãnh sự Malaysia Firdauz Othman cho biết "Jom Breakfast! Hãy cùng nhau ăn sáng!" là cách người Malaysia bắt đầu một ngày mới với thức ăn ngon.

Theo ông Othman, "Jom" là một trong những từ ngữ giàu ý nghĩa nhất trong ngôn ngữ Malaysia. Nói một cách đơn giản, "Jom" có nghĩa là "Đi thôi!" hoặc "Cùng tham gia nhé!", và mang theo tinh thần cởi mở, gắn kết và sẻ chia.

Biểu diễn kỹ thuật pha trà sữa kéo teh tarik ảnh: thụy miên

"Người Malaysia dùng từ này với bạn bè, gia đình và những người mà họ trân quý. "Jom" giúp xóa nhòa rào cản ngôn ngữ, vượt qua khác biệt sắc tộc. Khi một người Malaysia nói "Jom", điều đó cũng có nghĩa họ đang rộng vòng tay đón một người vào cộng đồng của mình.

Vì vậy, khi chúng tôi nói "Jom Breakfast", đó không đơn thuần là một khẩu hiệu. Đó là lời mời chân thành, ấm áp và đậm bản sắc Malaysia: Chào mừng quý vị đến với bàn ăn gia đình chúng tôi!", Tổng lãnh sự Othman giải thích.

Một trong các món ăn đặc trưng của Malaysia ảnh: thụy miên

Sự tương đồng của văn hóa ăn sáng ở Việt Nam và Malaysia

Tổng lãnh sự đã so sánh bữa ăn sáng ở Việt Nam, cụ thể là TP.HCM, và bữa ăn sáng ở Malaysia. "Mọi người thức dậy khi đường phố TP.HCM rộn ràng nhịp sống, rồi bị cuốn hút bởi một hàng quán ven đường. Quý vị ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, trước mặt là một tô phở nóng hổi hoặc ổ bánh mì giòn thơm", ông mô tả.

Còn buổi sáng ở Malaysia dù mang theo những âm thanh khác đôi chút, nhưng cảm giác quen thuộc lại không hề khác biệt. Khi một người bước vào một quán kopitiam (quán cà phê truyền thống) đông đúc hay một quán ăn mamak ven đường, nơi gắn liền với cộng đồng người Hồi giáo gốc Ấn, một bộ phận lâu đời trong xã hội đa văn hóa Malaysia, họ bắt gặp một không gian với những chuyển động sống động của âm thanh, hương vị, mang đến sự khởi đầu của ngày mới.

Tổng lãnh sự Malaysia Firdauz Othman tự tay pha món trà sữa kéo ảnh: thụy miên

Nếu Việt Nam tự hào với những món ăn như phở, ông Othman giới thiệu một món ăn đặc sắc của người Malaysia, đó là nasi lemak, cơm nấu nước cốt dừa, ăn kèm sốt sambal cay nồng.

Nếu người Việt có ly cà phê sữa đá, Malaysia có trà sữa kéo teh tarik với màn biểu diễn kỹ thuật rót trà điệu nghệ của những người bán hàng ven đường.

"Cả hai nền văn hóa đều thấu hiểu rằng bữa sáng không phải là bữa ăn có thể vội vàng cho xong. Đó là một trải nghiệm, là khoảng lặng cần thiết trước khi bước vào nhịp sống tất bật của một ngày mới", theo Tổng lãnh sự Othman.

Roti Canai (bánh mì dẹt áp chảo) và bánh mì Việt Nam ảnh: thụy miên

Di sản văn hóa phi vật thể

Từ năm 2024, UNESCO đã chính thức đưa văn hóa ăn sáng của Malaysia vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tên gọi đầy đủ của di sản này là "Văn hóa ăn sáng tại Malaysia: Trải nghiệm ẩm thực trong xã hội đa sắc tộc".

Các món ăn cốt lõi mang tính biểu tượng bao gồm Nasi Lemak (cơm nước cốt dừa), Roti Canai (bánh mì dẹt áp chảo) và Teh Tarik (trà sữa kéo).

Theo ông Othman, dấu mốc trên đánh dấu sự công nhận của thế giới rằng đĩa nasi lemak hoặc một chiếc bánh Roti Canai không đơn thuần là thức ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Đó còn là sợi dây gắn kết cộng đồng.

Tổng lãnh sự Malaysia Firdauz Othman và món trà sữa kéo ảnh: thụy miên

"Bàn ăn sáng chính là một không gian bình đẳng tiêu biểu trong xã hội Malaysia, nơi một vị tổng giám đốc doanh nghiệp và một người lái taxi có thể ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức một món ăn dưới một mái nhà", ông cho biết.

Trả lời Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự Othman cho hay sự kiện "Jom Breakfast! Hãy cùng nhau ăn sáng!" là ý tưởng được triển khai trên tinh thần hợp tác, và là một phần trong hoạt động quảng bá Malaysia tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

"Điều cốt lõi của ý tưởng này là sự sẻ chia. Chẳng hạn, trong phần giới thiệu ẩm thực hôm nay, chúng tôi kết hợp bánh Roti Canai của Malaysia với bánh mì Việt Nam. Cả hai đều là những món bánh quen thuộc, mang nét đặc trưng riêng của mỗi nền ẩm thực. Tôi muốn mọi người có cơ hội thưởng thức món ăn của nhau, qua đó hiểu thêm về văn hóa của nhau, bắt đầu từ một điều gần gũi là bữa sáng", theo ông Othman.

Các tổng lãnh sự tại TP.HCM tham gia sự kiện ảnh: thụy miên

Và khi người dân hai nước cùng ngồi ăn sáng với nhau, việc chia sẻ một bữa sáng còn mang ý nghĩa lớn hơn: tạo dựng sự gần gũi, ấm áp và phá bỏ những rào cản văn hóa. Quan trọng hơn, qua đó, mọi người có thể hiểu sâu sắc hơn về đất nước và con người của nhau.

"Malaysia là một xã hội đa văn hóa, nơi mỗi cộng đồng đều có bản sắc và truyền thống riêng. Và khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn sáng, những giá trị chung ấy được thể hiện rõ nét. Đó chính là tinh thần muhibbah (tình hữu nghị, sự cởi mở và gắn bó giữa các cộng đồng) mà tôi muốn nhấn mạnh", theo tổng lãnh sự. Và bữa sáng cũng thể hiện sức mạnh của Malaysia, vốn nằm ở sự đa dạng và khả năng chung sống hài hòa, hay theo cụm từ tổng lãnh sự dùng là "đoàn kết trong đa dạng".

Các quan khách có mặt tại sự kiện ảnh: thụy miên

Tổng lãnh sự Othman cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải bảo tồn văn hóa ăn sáng, nhất là trước áp lực đến từ thức ăn nhanh thời hiện đại và lối tiêu dùng tiện lợi toàn cầu với những sản phẩm đóng gói sẵn.

"Câu trả lời rất đơn giản: Văn hóa ăn sáng là tấm gương phản chiếu sinh động bản sắc của chúng ta. Đối với xã hội, văn hóa ăn sáng góp phần định hình bản sắc và duy trì sự tiếp nối giữa các thế hệ. Đối với trẻ em, đó là bài học về lòng kiên nhẫn, sự tôn trọng và tinh thần cộng đồng.

Còn đối với một quốc gia, đây chính là cuốn sử sống được lưu giữ qua đời thường. Nếu những hàng quán ven đường biến mất, nếu những công thức nấu ăn được truyền lại qua nhiều thế hệ không còn được gìn giữ, chúng ta không chỉ đánh mất một bữa ăn, mà còn mất đi một phần tâm hồn dân tộc", ông kết luận.