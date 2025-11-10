K-Elec ra mắt dòng Google TV đầu tiên tích hợp loa thanh K-Max tại Việt Nam

Việc tích hợp loa thanh K-Max giúp nâng cao trải nghiệm âm thanh và hình ảnh cho không gian giải trí tại gia. Sản phẩm này được thiết kế theo phong cách "All-in-One", kết hợp công nghệ hình ảnh QLED 4K Dolby Vision và nền tảng Google TV thông minh.

Loa K-Max công suất 30W tích hợp ngay bên dưới màn hình

Ảnh: CTV

Điểm nổi bật của dòng TV này là hệ thống âm thanh vòm "nguyên bản" không cần loa ngoài. Đây là nỗ lực của K-Elec sau khi lắng nghe nhu cầu của người tiêu dùng về một không gian sống tối giản nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh cao cấp. Hai mẫu TV 55UL990VSB và 65QL990VSB được trang bị hệ thống loa K-Max công suất 30W, tích hợp tinh tế ngay bên dưới màn hình.

Việc tích hợp loa thanh K-Max 30W là bước đột phá của K-Elec trong việc tạo ra trải nghiệm giải trí tại gia, đáp ứng nhu cầu của người dùng về một chiếc TV không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn mạnh mẽ về âm thanh. Giải pháp "All-in-One" này giúp loại bỏ hoàn toàn nhu cầu mua sắm và lắp đặt thêm loa soundbar rời, vốn gây phức tạp về dây nối và tốn kém chi phí. Kết hợp với công nghệ Dolby Vision, dòng TV này mang đến âm thanh trầm sâu, âm cao trong trẻo và hiệu ứng âm thanh vòm lan tỏa khắp không gian.

Không chỉ riêng loa thanh K-Max

Ngoài âm thanh, các mẫu TV QLED ở phân khúc 65 và 75 inch còn mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội nhờ những công nghệ tiên tiến nhất. Công nghệ QLED 4K UHD cho hình ảnh chân thực, sắc nét gấp 4 lần Full HD, với hơn 1 tỉ sắc màu chân thực. Công nghệ HDR10 và HLG tối ưu độ tương phản, độ sáng và dải màu động, giúp hiển thị từng khung hình sống động và tươi sáng. Bộ xử lý hình ảnh thông minh cũng tối ưu từng khung cảnh theo độ sáng môi trường mang đến trải nghiệm xem dễ chịu và tự nhiên.

Hệ điều hành Google TV phiên bản 5.0 mang đến trải nghiệm thân thiện và cá nhân hóa

Ảnh: CTV

Được trang bị hệ điều hành Google TV 5.0 thông minh mới nhất của Google, dòng TV mới của K-Elec mang đến giao diện thân thiện và khả năng cá nhân hóa nội dung theo sở thích của người xem. Người dùng sẽ được trải nghiệm một thế giới giải trí phong phú với hàng triệu bộ phim, chương trình TV và hơn 10.000 ứng dụng từ Google Play.

Đặc biệt, tính năng điều khiển bằng giọng nói cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm nội dung, điều chỉnh âm lượng và quản lý các thiết bị nhà thông minh chỉ bằng những khẩu lệnh đơn giản.

Thiết kế phong cách, nghệ thuật

Các mẫu TV K-Elec mới vẫn giữ nguyên phong cách viền siêu mỏng và khung kim loại tinh tế, phù hợp với mọi không gian nội thất như một tác phẩm nghệ thuật. Người dùng có thể treo tường hoặc đặt trên bàn (chuẩn VESA). Các sản phẩm cũng được trang bị Bluetooth 5.0 Smart, Wi-Fi Dual Band, HDMI và USB, giúp kết nối linh hoạt với các thiết bị ngoại vi.

Nhiều cổng kết nối thông minh giúp kết nối linh hoạt với các thiết bị ngoại vi

Ảnh: CTV

Trong những năm gần đây, các hãng TV Hàn Quốc đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam nhờ vào mẫu mã đa dạng, thiết kế đẹp, công nghệ tiên tiến và mức giá hợp lý. Với mong muốn phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Việt, K-Elec tiếp tục giới thiệu các mẫu TV Full HD, 4K và QLED với nhiều kích thước từ 32 đến 75 inch, giá từ 4,9 triệu đồng.

Với việc tích hợp công nghệ mới nhất và chất lượng hình ảnh, âm thanh vượt trội, TV K-Elec hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường trong mùa mua sắm cuối năm, mang đến cho người dùng thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm công nghệ hiện đại cùng mức giá phải chăng.