Karik bị 'cô lập', nói ngày buồn nhất là khi tham gia 'Anh trai say hi'

Sau livestage 1, Anh trai say hi bước vào sân khấu tiếp theo với độ khó tăng dần. Ở mùa này, chương trình cho thấy sẽ không đơn thuần là một "sàn đấu" âm nhạc, mà còn là nơi cảm xúc lên ngôi. Cũng vì lẽ đó, ta sẽ bắt gặp những Karik, Vũ Cát Tường, HUSTLANG Robber... cũng rơi nước mắt.

Concept Chuyến tàu định mệnh mang đến nhiều tiếng cười ẢNH: NSX

Tập này có concept Chuyến tàu định mệnh, nơi các anh trai sẽ xuất hiện với phong bì chứa thứ hạng riêng. Theo đó, với điểm cá nhân cao nhất, 4 đội trưởng của vòng thi này lần lượt là Karik, Negav, buitruonglinh và B Ray. Số lượng thành viên mỗi đội được xác định qua việc bốc thăm. Cuối cùng 2 đội đầu tiên có 7 thành viên, 2 đội cuối cùng có 8 thành viên.

2 đội nhỏ hợp thành một liên minh mới, chơi các trò chơi để giành thành viên. Trong đó Karik tuy bất ngờ có điểm cao nhất nhưng lại không thu hút được quá nhiều anh trai bản thân muốn có, thậm chí đôi khi họ là "học trò" của mình từ chương trình Rap Việt.

Ngô Kiến Huy chia sẻ bản thân không đặt nặng thắng - thua khi đến với Anh trai say hi ẢNH: VIEON

Tại màn "deep talk" mà từng anh trai lần lượt bộc bạch tâm tư, từ sự bỡ ngỡ, dè dặt trong những ngày đầu đến niềm tự hào và gắn kết sau thời gian đồng hành cùng nhau, rapper Anh không đòi quà cho biết mình tham gia Anh trai say hi để có thêm bạn, vì cuộc sống ngoài đời thực không quá sôi động. Tuy vậy, kết quả khi chọn đội làm anh cảm nhận đây là ngày buồn nhất.

Nhận thấy điều đó, các anh trai và học trò của nam rapper liền phản hồi, rằng không phải đang "cô lập" anh, mà họ đang có những chiến lược riêng, muốn có những hành trình mới. Đồng thời chia sẻ một ngày nào đó chắc chắn sẽ về team Karik.

Trong khi đó HUSTLANG Robber xúc động khi chia sẻ từng có ý định dừng lại vì cảm thấy “không thuộc về nơi này”, nhưng đã tìm thấy động lực nhờ sự đồng hành của anh em. Anh trai Cody Nam Võ rơi nước mắt khi kể về việc bà ngoại mất trong lúc nam ca sĩ đang trong quá trình thi, chính các anh em đã động viên đã giúp anh vượt qua nỗi mất mát đó, cố gắng hết mình để bà có thể nhìn anh thành công ở một nơi xa.

Karik chia sẻ rằng, không ngờ ngày tham gia Anh trai say hi lại là buồn nhất... ẢNH: NSX

Bên cạnh đó, những chia sẻ của Otis, Phúc Du, Hải Nam... cũng để lại nhiều dư âm - tất cả đều xem chương trình năm nay không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình để trưởng thành, để thấu hiểu và mở lòng hơn với đồng đội. Ngô Kiến Huy chia sẻ việc tham gia chương trình năm nay không phải để tranh giành thứ hạng, mà là để kết nối, tìm cảm hứng và tìm lại năng lượng sáng tạo.

Vũ Cát Tường cũng gây bất ngờ khi tuyên bố kế hoạch chuẩn bị đón thêm thành viên cho gia đình mình, và xem Anh trai say hi như “dấu mốc tuổi trẻ” trước khi bước sang hành trình mới, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi được các anh trai đón nhận và gắn bó như một gia đình.

Thái Ngân cũng trải lòng về hành trình không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân, trong khi KHOI VU nói về cảm giác cô đơn, từng thiếu tự tin về chính mình, từ ngoại hình, giọng hát cho đến khả năng kết nối với mọi người. Thế nhưng, hành trình tại chương trình đã giúp anh dần nhận ra giá trị bản thân, học cách mở lòng và thay đổi nhờ tình cảm, sự động viên từ các nghệ sĩ.

Chương trình sau đó cũng tiếp tục với việc tìm ra 8 ca khúc sẽ trình diễn trong livestage 2 thông qua đấu giá, kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ với những màn trình diễn mới, chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn.