Vũ Cát Tường nói gì về 'ồn ào' khi tham gia 'Anh trai say hi'?

Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình, Vũ Cát Tường cho biết: "Trong 12 năm làm nhạc, việc tham gia lần này có thể ví von như một bài test để Tường kết hợp tất cả khả năng nhưng quan trọng nhất là không được đánh mất mình. Rõ ràng 12 năm qua mọi người luôn nhìn thấy Tường gắn liền với cụm "tiên phong", vì vậy khi ban tổ chức dám mời, Tường dám tham gia".

Vũ Cát Tường chia sẻ: "Ban tổ chức dám mời, Tường dám tham gia" ẢNH: NSCC

Bên cạnh Vũ Cát Tường, mùa 2 cũng gây chú ý khi có sự trở lại của Phạm Đình Thái Ngân đã từng xuất hiện ở mùa đầu tiên. Nói về khác biệt của 2 lần tham gia, nam ca sĩ bộc bạch: "Đó những gương mặt tuyệt vời. Mỗi người đều có cá tính riêng biệt. Mùa này tôi lần đầu thấy các rapper khóc nhiều đến vậy".

Tối 17.9, ca khúc chủ đề của chương trình Anh trai say hi mùa 2 cũng đã lên sóng. Bài hát mang tên All Eyes On Us như bản tuyên ngôn về tinh thần bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế của thế hệ idol Việt mới.

Trên nền nhạc hiện đại, giàu năng lượng, 30 anh trai mỗi người mang một cá tính và thông điệp riêng, nhưng cùng hội tụ trong tinh thần chung: dám khác biệt, dám bùng nổ và sẵn sàng cháy hết mình vì khán giả.

Gây chú ý đặc biệt ở MV này là cách dựng nhanh, tiết tấu dồn dập kết hợp với nhiều kỹ xảo VFX do đạo diễn Phương Vũ, Nguyễn Hải Nguyên (CaNon) cùng ê kíp AntiAntiArt thực hiện. Trong khi đó bài hát được phối đa dạng thể loại, hòa quyện giữa EDM, Hiphop, Dance Pop, Rap và Trap.

MV và bài hát chủ đề được đầu tư hoành tráng, đậm tính vị lai ẢNH: VIEON

Trong buổi ra mắt bài hát chính thức, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông ghi nhận: "Ra đời từ ý tưởng độc đáo và tinh tế, Anh trai say hi là một chương trình truyền hình thực tế mang tính kết nối xã hội, nhân văn và hiện đại. Chương trình không đơn thuần là giải trí, mà là cầu nối cảm xúc giữa những người trẻ với cộng đồng, giữa khán giả và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống: sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế".

Mùa 2 sẽ chính thức phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần từ ngày 20.9.