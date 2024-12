Quán quân 'Rap Việt 2024' - Hustlang Robber là ai?

Sinh năm 1996, Hustlang Robber (tên thật: Nguyễn Lê Minh Huy), cũng như đa số thí sinh Rap Việt năm nay, đã được biết đến trước khi tham gia cuộc thi. Anh là nhóm trưởng của một tổ đội mang tên HUSTLANG tương đối nổi tiếng trong giới yêu thích hip-hop.

Huấn luyện viên B Ray cùng quán quân Robber và á quân GILL ẢNH: V,O

Hành trình lên đến vị trí cao nhất của nam rapper những tưởng không quá khó khăn khi đã được người hâm mộ dự đoán từ trước, thế nhưng để có thành công như ngày hôm nay, Robber đã phải trải qua rất nhiều thử thách.

Robber chia sẻ, bản thân đến với âm nhạc từ những năm cấp 3, khi cùng làm nhạc với 2 người bạn học của mình. Ca khúc đầu tay nhanh chóng đứng vị trí á quân tại diễn đàn VN2Rap dành cho những người yêu quý nhạc rap, thế nhưng ngược lại cũng nhận về nhiều đánh giá trái chiều.

Nam rapper cho biết cũng vì điều đó mà mình được truyền cảm hứng và mạnh mẽ hơn trong con đường sáng tạo nghệ thuật sau này, khi biết bản thân mình có khả năng và có thể làm được những gì.

Và cũng như nhiều thí sinh khác, Robber cũng từng tham gia vòng casting của Rap Việt mùa 2 tuy nhiên lại không thành công . Vì vậy khi được công bố là người chiến thắng mùa giải năm nay, câu chuyện của Robber thêm một lần nữa lại được nhắc lại, qua đó cho thấy bản lĩnh vững vàng cũng như tinh thần luôn không bỏ cuộc của nam rapper.

Âm nhạc mang thông điệp ý nghĩa về lối sống lành mạnh

Ở những ngày đầu sự nghiệp, Robber đã "đầu quân" vào tổ đội 43 Dawgz gồm những rapper có chung đam mê tại Đà Nẵng. Đây cũng đồng thời là những người anh, người thầy dẫn bước cho nam rapper ở những buổi đầu.

Sau đó, anh cùng 2 người bạn thân lập ra một tổ đội mới là Midside Hustler - nói đến nơi mà mình sinh sống là miền Trung. Sau bước ngoặt này, anh đã Nam tiến theo đuổi đam mê.

Robber cũng từng góp mặt trong nhiều bản rap ấn tượng của các rapper nổi tiếng như Yuno, Ricky Star, Lil Wuyn... có thể kể đến như Con Tim Tao Đau Quá Man , Level up, Forrest Gump...

Tại TP.HCM, trong một lần vô tình gặp được Thành Draw, cả 2 đã lập nên HUSTLANG. Trong đó cái tên "thuyền trưởng" được anh lẫy từ việc ví tổ đội của mình như một chiếc thuyền, còn bản thân là nhân vật thuyền trưởng Luffy trong bộ manga nổi tiếng One Piece. Cũng kể từ đây mà tổ đội này đã được nhiều biết đến, bắt đầu ghi dấu những ấn tượng riêng.

Trong các phần thi tại chương trình năm nay, âm nhạc của anh được đánh giá là giàu cảm xúc, mang đến thông điệp ý nghĩa về lối sống lành mạnh cũng như tinh thần tự do.

Điều đó đã được nhìn thấy ở màn chào sân đầu tiên, khi anh đã thuyết phục được cả 4 huấn luyện viên với phần trình diễn Ba ơi đầy cảm xúc. Nhận được nón vàng của B Ray, anh đã đầu quân về team của nam rapper.

Ở vòng bứt phá, tuy phải đối mặt với một thí sinh tạo được hiệu ứng truyền thông là MANBO thuộc tổ đội GERDNANG nổi tiếng của HIEUTHUHAI, HURRYKNG... trong bảng đấu F, nhưng Robber vẫn cho thấy được bản lĩnh rất riêng và một tinh thần không hề nao núng trước đối thủ mạnh.

Và chính bởi đã trưởng thành qua nhiều vấp ngã, mà ở vòng chung kết, tiết mục được lấy cảm hứng từ câu châm ngôn "Hãy luôn tỉnh táo trước những lời khen" đã phơi bày hết được những trải nghiệm cũng như kinh nghiệm của chính Robber. Phần thi này "bốc" đến nổi giám khảo Thái VG cũng muốn gia nhập vào "tổ đội" của anh cũng như khuấy động không khí, góp phần đưa anh lên vị trí cao nhất của cuộc thi này.