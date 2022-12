Kate Winslet và dàn diễn viên 'Avatar: The Way of Water’ diễn xuất dưới nước như thế nào?

Năm 2015, 6 năm sau khi phát hành bom tấn Avatar, đạo diễn James Cameron đã liên hệ với hai diễn viên chính của phim là Sam Worthington và Zoe Saldana để nói chuyện với họ về một (hoặc bốn) phần tiếp theo.

Zoe Saldana đóng vai chiến binh Na'vi Neytiri nhớ lại: “Cameron nói với chúng tôi rằng phim sẽ được quay dưới nước”.

Không thể tránh khỏi việc James Cameron, người vừa là đạo diễn, vừa là nhà thám hiểm đại dương kết hợp hai trong số những thứ dường như là tình yêu lớn nhất của ông: vũ trụ Avatar, nơi ông đã dành trọn hai thập kỷ đời mình cho nó và đại dương.

Kết quả là Avatar: The Way of Water chứng kiến ​​Cameron một lần nữa vượt qua ranh giới của nghệ thuật và kỹ thuật bằng cách áp dụng công nghệ ghi lại chuyển động dưới nước, một kỳ tích chưa từng đạt được trước đây. Đối với các diễn viên, điều đó là một thử thách mới: không chỉ dành nhiều thời gian ở dưới nước (kể cả đại dương thực trong chuyến tới Hawaii, nơi họ đã trải qua khóa đào tạo lặn) mà còn học cách diễn xuất dưới nước.

Variety đã ngồi lại với dàn diễn viên của phim, bao gồm Kate Winslet, Sigourney Weaver… để tìm hiểu xem diễn xuất dưới nước liên quan đến điều gì và ai có thể nín thở lâu nhất dưới nước.

Diễn xuất dưới nước có khác với trên cạn không? Và những khác biệt đó là gì?

Kate Winslet: Thực sự khác biệt vì bạn phải làm việc rất chăm chỉ để điều chỉnh tất cả những thứ khác. Luôn có bộ đếm ngược từ thời điểm bạn hít vào lồng ngực thật mạnh trước khi lặn. Mọi người phải thực hiện một chuỗi tín hiệu nhất định để cho những người khác biết rằng họ vẫn ổn. Có rất nhiều thứ kỹ thuật mà bạn phải trải qua trước khi có thể diễn và nó khá lạ. Rõ ràng, mọi thứ diễn ra chậm hơn nhiều trong nước, cơ thể bạn không phải lúc nào cũng di chuyển nhanh như bạn mong muốn. Đặc biệt nếu bạn đang thực hiện một cảnh chiến đấu. Thật bực bội khi nhận ra rằng tôi không giỏi dùng giáo như khi ở trên đất liền, điều đó rất khó chịu.

Sigourney Weaver: Tôi thường xuống bể bơi sớm, trước những người khác từ 15 đến 20 phút, bởi vì tôi cần bình tĩnh vì hơi sợ ngộp thở. Vì vậy, càng có nhiều thời gian, tôi càng cảm thấy thoải mái hơn.

Sam Worthington: Bạn phải thực hiện những cảnh quay hành động và liên kết cảm xúc dưới nước. Chúng đủ khó để thực hiện trên đất khô đối với hầu hết các diễn viên, đằng này phải diễn dưới nước. Bạn mất oxy và đặt mình ở độ sâu 10 mét, bạn phải tìm ra quy trình. Và kỹ thuật này là làm dịu tâm trí, làm dịu nhịp tim để bạn không ngạt quá nhanh, đúng không? Cách tốt nhất để làm điều đó mà tôi đã tìm ra là bạn quên rằng mình đang ở dưới nước, điều này nghe có vẻ hơi điên rồ. Tôi có thể nghe được giọng nói của James Cameron ở dưới nước, hướng dẫn tôi thực hiện cảnh quay, cũng như giúp tôi bình tĩnh lại. Cảnh chiến đấu dưới nước rất khó và vất vả. Điều khó khăn nhất khi chiến đấu với Quaritch dưới nước là có rất nhiều tình huống nghẹt thở và bạn có thể lấy hết dưỡng khí ra khỏi người diễn viên kia theo đúng nghĩa đen. Bạn cần tin tưởng vào đội ngũ giữ an toàn phim trường xung quanh.





Có sự trùng lặp nào với công việc xử lý cảnh quay dưới nước mà Kate Winslet đã làm trong Titanic không?

Kate Winslet: Không, nó hoàn toàn khác. Bởi vì trong Titanic, chúng tôi có một phân cảnh lặn nhỏ ở phần cuối khi con tàu chìm xuống, Jack và Rose hoàn toàn chìm trong nước, và họ mất nhau. Chúng tôi đã phải làm một số công việc lặn cho điều đó. Nhưng không có gì để làm với việc nín thở, không có gì cả.

Zoe Saldana: Nước làm tôi kinh hoàng. Nhưng bạn biết điều gì khác làm tôi kinh hoàng nữa không? Trở nên tê liệt vì sợ hãi. Nhưng tôi chưa bao giờ trốn tránh thử thách mà James Cameron đã đưa ra cho tôi từ nhiều năm trước. Chính mức độ tự tin khi diễn dưới nước mới thật sự tạo ra cảnh quay đẹp.

Tại thời điểm đóng phim, bạn có thể nín thở trong bao lâu?

Zoe Saldana: 5 và gần 6 phút.

Kate Winslet: 7 phút 14 giây

Sigourney Weaver: khoảng 6 phút rưỡi.

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau, Avatar: The Way of Water mô tả cuộc sống yên bình của người Na’vi trong khu rừng giống như thiên đường bị gián đoạn bởi sự trở lại của “Sky People”, tên mà người Na'vi gọi những kẻ đang đuổi theo Sully (Sam Worthington). Để bảo vệ gia đình và bộ tộc, Sully, Neytiri (Zoe Saldana) và các con của họ chạy trốn đến một vùng lãnh thổ xa xôi và tìm nơi ẩn náu với gia tộc Metkayina dưới đại dương.