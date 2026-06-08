Katie Holmes lên tiếng về nghi vấn 'gương vỡ lại lành' sau 25 năm

Theo Variety, cộng đồng người hâm mộ đang vô cùng phấn khích trước màn tái ngộ bất ngờ giữa bộ đôi ngôi sao của phim truyền hình kinh điển Dawson's Creek là Katie Holmes và Joshua Jackson. Suốt vài tháng qua, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai mỉm cười rạng rỡ, cùng nhau dạo bước đầy tình cảm trên các con phố New York (Mỹ) đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Màn tương tác "ngọt như mía lùi" này ngay lập tức đẩy làn sóng hoài niệm của khán giả lên cao trào, đặc biệt là với thế hệ Millennials (8X, 9X), những người từng thổn thức vì cặp đôi Joey và Pacey trên màn ảnh nhỏ. Dưới các bài đăng, hàng nghìn bình luận liên tục gọi tên hai nhân vật huyền thoại và bày tỏ niềm hy vọng "gương vỡ lại lành" ngoài đời thực cho hai ngôi sao vốn từng có giai đoạn hẹn hò mặn nồng khi đóng chung phim.

Katie Holmes và Joshua Jackson trong phim Dawson's Creek mùa 4 (2000) ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Katie Holmes: Đó là minh chứng của tình bạn

Trước những lời đồn đoán, vợ cũ của tài tử Tom Cruise đã chính thức lên tiếng. Trên tài khoản Instagram cá nhân, nữ diễn viên đăng tải bức ảnh chụp cùng Joshua Jackson, thẳng thắn tiết lộ cả hai thực chất đang bắt tay hợp tác trong một dự án điện ảnh mới mang tên Happy Hours. Đây là bộ phim do chính cô đảm nhận cả ba vai trò: viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính.

"Tôi vô cùng biết ơn khi được làm việc lại với rất nhiều người bạn tuyệt vời của mình trong bộ phim này. Việc được đồng hành cùng Josh sau nhiều năm như vậy chính là một minh chứng cho tình bạn vững bền", Katie Holmes chia sẻ.

Chia sẻ chi tiết hơn với Variety, Katie Holmes thừa nhận cô hoàn toàn bị sốc và choáng ngợp trước phản ứng quá lớn từ công chúng. Cô cho biết sau 25 năm không làm việc chung, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều và cần không gian để thể hiện những khái niệm mới mẻ, thoát khỏi cái bóng quá lớn của các nhân vật tuổi teen năm xưa.

Dự án phim mới Happy Hours là cầu nối đưa hai ngôi sao lớn trở lại làm việc cùng nhau sau một phần tư thế kỷ

ẢNH: AFP

Dẫu vậy, khi đứng trên phim trường, hai người nhanh chóng tìm lại được sự ăn ý đến kỳ lạ. "Chúng tôi luôn phối hợp cực kỳ ăn ý. Anh ấy chỉ đạo tôi và tôi chỉ đạo anh ấy một cách tự nhiên mà không cần phải thốt ra thành lời", nữ đạo diễn bộc bạch.

Bộ phim Happy Hours vừa có màn ra mắt thành công tại Liên hoan phim Tribeca, được định hướng sẽ là phần mở đầu cho một chuỗi ba tập phim liên tiếp. Nội dung tác phẩm xoay quanh Liz (Katie thủ vai), một nhiếp ảnh gia vừa ly hôn và Andrew (Joshua), một nhà văn du lịch từng làm tan vỡ trái tim cô thời niên thiếu. Cả hai vô tình chạm mặt nhau giữa New York bận rộn. Phim thuộc thể loại hài - chính kịch, tập trung khai thác những góc nhìn chín chắn của những người trưởng thành phải cân bằng giữa trách nhiệm gia đình, sự nghiệp và khao khát tìm lại tình yêu.

Katie Holmes bày tỏ, cô muốn mang đến cho điện ảnh một câu chuyện thực tế về việc con người hoàn toàn có thể tìm thấy tình yêu đích thực ở giai đoạn trung niên, một khía cạnh vốn đang bị truyền thông hiện đại ngó lơ. Dự án còn có sự góp mặt của dàn sao tên tuổi như Constance Wu, Mary-Louise Parker và Joe Tippett.