Katy Perry bị chê 'hết thời' sau khi được mời biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup

Theo công bố mới nhất, Katy Perry sẽ là nghệ sĩ chính trong một trong ba lễ khai mạc của World Cup 2026. Nữ ca sĩ 41 tuổi dự kiến biểu diễn vào ngày 12.6 tại sân vận động SoFi, nằm ở khu Inglewood, Los Angeles (Mỹ).

Katy Perry trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi được công bố sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 Ảnh: Instagram katyperry

Quyết định của FIFA khiến fan bóng đá bất bình

Sau khi tờ The Athletic đưa tin hôm 9.5, nhiều khán giả đã để lại bình luận tiêu cực trên mạng xã hội X. "Tôi thật sự nghĩ họ có thể chọn người tốt hơn", một tài khoản viết. Người khác gay gắt hơn: "Đừng cố khiến Katy nổi tiếng trở lại nữa. Cô ấy hết thời rồi". Một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Cô ấy còn gì để mang đến cho sân khấu khai mạc World Cup?". Trong khi đó, người khác mỉa mai: "Cô ấy sẽ hát bài gì đây? World Cup lần này đúng là thảm họa".

Một số ý kiến còn nhắc lại cáo buộc tấn công tình dục mà nữ diễn viên Ruby Rose từng đưa ra nhằm vào Katy Perry: "Tội phạm tình dục và cũng không có bản hit nào suốt hơn một thập kỷ qua sẽ được biểu diễn tại World Cup sao?".

Trước đó vào tháng 4, ngôi sao phim Stowaway đã cáo buộc Katy Perry có hành vi tấn công tình dục cô tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne, Úc vào năm 2010. Hiện cảnh sát bang Victoria (Úc) vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. Phía Katy Perry đã kịch liệt phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Đây không phải lần đầu Katy Perry tham gia sự kiện thể thao lớn. Trước đó, cô từng gây tiếng vang khi biểu diễn tại show giữa giờ trận đấu bóng bầu dục Super Bowl 49 vào năm 2015 Ảnh: New York Times

Dù vậy, không phải tất cả đều phản đối. Một số khán giả cho rằng Katy Perry vẫn là lựa chọn phù hợp cho một sân khấu giải trí quy mô lớn.

"World Cup từng là nơi dành cho thể thao, người hâm mộ và niềm tự hào dân tộc. Giờ mọi sự kiện toàn cầu đều trở thành đại nhạc hội. Nhưng phải thừa nhận rằng Katy biết cách tạo nên một màn trình diễn", một người bình luận. Một tài khoản người hâm mộ Katy Perry cũng bày tỏ sự ủng hộ: "Cô ấy sẽ khuấy động bầu không khí trước trận đấu, điều đó rất tuyệt. Chúng ta đã thiếu những siêu sao nhạc pop tại World Cup quá lâu rồi".

Ngoài Katy Perry, lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 còn quy tụ nhiều ngôi sao như Future, Sanjoy, Lisa và Marilina Bogado. Tuy nhiên, thành viên nhóm BlackPink - Lisa cũng trở thành cái tên gây tranh cãi ngay sau khi danh sách nghệ sĩ biểu diễn được công bố.

Không ít khán giả cho rằng nữ idol vẫn chưa đủ tầm ảnh hưởng để xuất hiện tại một sự kiện mang tính biểu tượng toàn cầu như World Cup. Một bộ phận cư dân mạng thậm chí đặt nghi vấn việc Lisa góp mặt trong chương trình có liên quan đến những mối quan hệ hậu trường từ bạn trai tin đồn là Frédéric Arnault, con trai tỉ phú Bernard Arnault - ông chủ tập đoàn hàng xa xỉ LVMH.

Lisa bị mỉa mai "không đủ tầm ảnh hưởng" sau thông tin góp mặt tại sự kiện khai mạc World Cup 2026 Ảnh: Instagram lalalalisa_m

Năm nay, FIFA sẽ tổ chức lễ khai mạc tại cả ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. Chuỗi sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày 11.6 tại sân Estadio Azteca huyền thoại, nơi Mexico đối đầu Nam Phi. Ngày hôm sau, đội tuyển Mỹ sẽ gặp Paraguay tại Los Angeles (Mỹ), trong khi Canada chạm trán Bosnia & Herzegovina trên sân BMO Field ở Toronto (Canada).

Theo kế hoạch, mỗi màn trình diễn âm nhạc sẽ đại diện cho quốc gia chủ nhà và đội tuyển đối thủ trong trận đấu tương ứng.