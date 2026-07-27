Katy Perry phản đối Nhà Trắng đưa nhạc của cô vào clip quân sự

Ca sĩ Katy Perry vừa công khai phản đối việc Nhà Trắng sử dụng ca khúc Firework (2010) trong một clip đăng tải trên tài khoản TikTok chính thức. Động thái của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền của nghệ sĩ đối với tác phẩm của họ được sử dụng trong các nội dung mang tính chính trị và quân sự.

Theo People, đoạn video được đăng trên tài khoản TikTok của Nhà Trắng sử dụng Firework làm nhạc nền cho loạt hình ảnh về các cuộc không kích nhằm vào Iran. Đáng chú ý, video lồng phần điệp khúc có câu hát "Boom, boom, boom" cùng dòng chữ "Iran has been warned" (tạm dịch: Iran đã được cảnh báo), khiến nhiều người cho rằng ca khúc đã bị đặt vào một bối cảnh hoàn toàn khác với ý nghĩa ban đầu.

Hai ngày sau khi video được đăng tải, Katy Perry lên tiếng trên mạng xã hội X. Nữ ca sĩ viết: "Tôi kinh hoàng và phẫn nộ khi chứng kiến Firework bị biến thành nhạc nền cho sự hủy diệt và bạo lực ở Iran. Tôi không phê duyệt, không được hỏi ý kiến và hoàn toàn không ủng hộ việc này".

Katy Perry cho biết Firework mang thông điệp về hy vọng không phải để cổ vũ chiến tranh Ảnh: AP

Giọng ca sinh năm 1984 cho biết Firework được sáng tác với mong muốn truyền tải thông điệp về hy vọng, sự chữa lành và sức mạnh nội tâm của mỗi con người. Vì vậy, theo cô, việc sử dụng bài hát để minh họa cho một video về hoạt động quân sự đã "đi ngược hoàn toàn với những giá trị mà ca khúc đại diện". Katy Perry nhấn mạnh: "Âm nhạc của tôi được tạo ra để kết nối mọi người, chứ không phải để cổ vũ chiến tranh".

Theo Entertainment Weekly, sau bài đăng của Katy Perry, tài khoản truyền thông của Nhà Trắng tiếp tục gây chú ý khi đăng thông điệp nhắc đến ca khúc Part of Me cùng hình ảnh từ MV, trong đó nữ ca sĩ từng vào vai một nữ quân nhân Mỹ. Động thái này được nhiều người xem là màn đáp trả gián tiếp trước phản ứng của Katy Perry. Tuy nhiên, đến nay Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về việc sử dụng Firework trong đoạn video.

Không chỉ Katy Perry

Đây không phải lần đầu các nghệ sĩ phản đối việc tác phẩm của mình bị sử dụng trong các nội dung mang màu sắc chính trị hoặc quân sự mà không có sự đồng ý.

Theo People, trước Katy Perry, Ariana Grande từng lên tiếng khi một ca khúc của cô xuất hiện trong video do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đăng tải. Nữ ca sĩ cho rằng việc sử dụng âm nhạc theo cách này có thể khiến công chúng hiểu lầm cô ủng hộ thông điệp của đoạn video. Kesha cũng phản đối sau khi ca khúc Blow được dùng trong một video có hình ảnh máy bay quân sự. Cô khẳng định bản thân không chấp nhận việc âm nhạc bị gắn với những thông điệp liên quan đến xung đột hay bạo lực. Ngoài ra, Céline Dion từng yêu cầu không sử dụng bản hit My heart will go on trong một sự kiện chính trị. Phía nữ ca sĩ khẳng định việc phát ca khúc không hề được xin phép và nhấn mạnh: "Thật sự là bài hát này sao?", ngụ ý phản đối việc tác phẩm bị đặt trong bối cảnh không phù hợp.

Phản ứng của Katy Perry thu hút sự quan tâm của dư luận và làm dấy lên tranh luận về quyền kiểm soát tác phẩm của nghệ sĩ Ảnh: AP

Trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ khác như Bruce Springsteen, Neil Young, Linkin Park, Radiohead, Olivia Rodrigo và Sabrina Carpenter cũng từng lên tiếng hoặc thông qua đại diện pháp lý để phản đối việc các ca khúc của họ xuất hiện trong các video, sự kiện hoặc chiến dịch chính trị mà họ không đồng thuận.

Theo giới quan sát, bên cạnh yếu tố bản quyền, nguyên nhân chính khiến các nghệ sĩ phản ứng là họ không muốn công chúng hiểu nhầm mình ủng hộ một quan điểm chính trị hoặc hành động quân sự nào đó. Đối với nhiều nghệ sĩ, một ca khúc không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn chứa đựng thông điệp và giá trị tinh thần mà họ muốn truyền tải.

Trường hợp của Katy Perry càng gây chú ý bởi Firework từ lâu được xem là một trong những bản hit mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của cô. Phát hành năm 2010 trong album Teenage dream, ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nhận hai đề cử Grammy và nhiều năm qua được sử dụng trong các chương trình cộng đồng, chiến dịch cổ vũ tinh thần, lễ tốt nghiệp và các hoạt động truyền cảm hứng.

Chính vì vậy, việc ca khúc xuất hiện trong một video về hoạt động quân sự đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình với Katy Perry, cho rằng Firework mang ý nghĩa khích lệ con người vượt qua khó khăn và hướng đến hy vọng, nên việc gắn bài hát với hình ảnh chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn thông điệp ban đầu. Trong khi đó, vụ việc cũng tiếp tục đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quyền sử dụng nội dung trên mạng xã hội và quyền của nghệ sĩ trong việc kiểm soát tác phẩm của họ được khai thác sau khi phát hành.