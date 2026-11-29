Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, triển lãm “Chuyện màu nước” vừa khai mạc với sự tham gia của 9 họa sĩ: Bùi Duy Khánh, Đinh Quang Hải (Tre), Đinh Minh Thiện, Nguyễn Phương Bắc (Sea), Dương Tôn Quốc Thụy (Dương Thụy), Chu Quốc Bình (Bình Chu), Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Quốc Bảo (Bảo Huỳnh) và Hoàng Quốc Đạt. Triển lãm giới thiệu 182 tác phẩm, là cuộc hội ngộ của những nghệ sĩ có thời gian dài gắn bó, tìm tòi và thử nghiệm với chất liệu màu nước; diễn ra đến ngày 8.12.

Lối cũ của Bảo Huỳnh Ảnh: YÊN KHƯƠNG

Tác phẩm Sớm Mường Hịch của Bùi Duy Khánh Ảnh: YÊN KHƯƠNG

Tranh màu nước vẽ Hà Nội của họa sĩ Chu Quốc Bình Ảnh: YÊN KHƯƠNG

Với 9 họa sĩ, triển lãm không phải là nơi cùng nhau tạo nên một phong cách chung, mà mỗi người tự lựa chọn “lối đi ngay dưới chân mình”, bằng mạch cảm xúc và cách khai thác riêng. Chính sự khác biệt ấy tạo nên sức hấp dẫn, để người xem bắt gặp nhiều thế giới nghệ thuật trong cùng một không gian và liên tục chuyển đổi cảm xúc qua từng cụm tác phẩm.

Mỗi họa sĩ mở ra một cánh cửa khác nhau. Có người đưa người xem trở về với ký ức, có người gợi mở những miền cảnh sắc, có người khơi dậy suy tưởng bằng hình khối và mảng màu trừu tượng. Không cần một câu chuyện được kể theo cùng cách thức, mỗi tác phẩm vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm từ những trải nghiệm riêng của người thưởng thức.

Đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng thăm phòng tranh Ảnh: TONY SAN

Thưởng lãm "Chuyện màu nước" Ảnh: TONY SAN





“Chuyện màu nước” đưa người xem trở về cùng những ký ức xưa cũ

Màu nước vốn đòi hỏi sự nhạy cảm đặc biệt với nước, sắc tố và bề mặt giấy. Một vệt loang có thể tạo nên hiệu ứng bất ngờ nhưng cũng có thể làm thay đổi toàn bộ cấu trúc tác phẩm. Bởi vậy, để tạo được chiều sâu, sắc độ và hình khối như ý muốn, người họa sĩ cần vừa am hiểu chất liệu, vừa có khả năng ứng biến và làm chủ những chuyển động khó đoán của nước.

Khán giả có thể đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những phong cảnh giàu ánh sáng, những góc phố nhuốm màu thời gian, chân dung, kiến trúc, đời sống lao động, văn hóa vùng miền và cả những tìm tòi trừu tượng. Điều đó cho thấy biên độ biểu đạt rộng mở của màu nước. Chất liệu ấy có thể kể những câu chuyện rất cụ thể, nhưng cũng đủ sức đưa người xem bước vào những không gian giàu liên tưởng.

Nếu họa sĩ Hoàng Quốc Đạt đưa màu nước lên gỗ, để sắc màu tương tác với thớ gỗ và dấu vết tự nhiên của vật liệu, thì Đinh Quang Hải (Tre) gây chú ý với bộ tranh “Ngọc Viễn Đông”. Đây là thử nghiệm thú vị khi vận dụng tinh thần thủy mặc trong ngôn ngữ màu nước để kể câu chuyện Sài Gòn – TP.HCM qua những mảng loang và nét bút phóng khoáng.

Những mảng màu loang rộng, hình ảnh Nhà hát TP.HCM được gợi tả bằng nét bút khoáng đạt và sắc màu Ảnh: YÊN KHƯƠNG

Phố Bùi Viện Ảnh: YÊN KHƯƠNG

Tác phẩm Chợ Bình Tây của họa sĩ Tre Ảnh: YÊN KHƯƠNG

Những mảng màu loang rộng, hình ảnh thành phố được gợi tả bằng nét bút khoáng đạt và sắc màu giàu cảm xúc, tạo nên một thế giới vừa gần gũi vừa giàu sức tưởng tượng. Còn Đinh Minh Thiện dành nhiều thời gian thử nghiệm, trải lòng trên giấy dó. Các tác phẩm trừu tượng của anh mở ra những đối thoại về hình khối, sắc độ và cấu trúc, trong khi Chu Quốc Bình đưa người xem trở về với phố phường Hà Nội.

“Mỗi người mỗi vẻ”, triển lãm đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ hoài niệm về những ký ức xưa cũ đến sự rung động trước cảnh sắc, rồi những suy tưởng được khơi gợi từ hình khối và mảng màu trừu tượng. Không có một cách kể chuyện duy nhất, các tác phẩm trong “Chuyện màu nước” vẫn có thể chạm đến người xem bằng những trải nghiệm riêng, đồng thời gợi mở vẻ đẹp và sức hấp dẫn của chất liệu hội họa này.