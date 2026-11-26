Tối 26.11, tại Không gian nghệ thuật đương đại - cơ sở 2 Hội Mỹ thuật TP.HCM (số 1 Einstein, P.Thủ Đức, TP.HCM), họa sĩ trẻ Lê Nguyễn Minh Châu khai mạc triển lãm cá nhân Sắc màu ngẫu hứng. Đây là dấu mốc mới trong hành trình sáng tác của Minh Châu, sau triển lãm Trên trời dưới biển vào tháng 11.2025. Đáng chú ý, họa sĩ dành 40% doanh thu bán tranh tại triển lãm để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Từ những quan sát đời thường

Hiện là học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM), Lê Nguyễn Minh Châu đến với hội họa từ niềm yêu thích từ nhỏ. Những quan sát, ý tưởng và cảm xúc về cuộc sống được em thể hiện qua từng nét vẽ.

Tác phẩm Bạn và tôi Ảnh: Quỳnh Trân

Tác phẩm Ngẫu hứng Ảnh: QUỲNH TRÂN

45 tác phẩm acrylic trên giấy và canvas tại triển lãm bắt nguồn từ những hình ảnh gần gũi như con người, thiên nhiên, động vật và các khoảnh khắc thường ngày.

Theo đuổi trường phái trừu tượng biểu hiện, Minh Châu sử dụng màu sắc, đường nét và hình khối một cách tự do, không bó buộc trong những khuôn mẫu cố định. Mỗi bức tranh là sự thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của tác giả tại một thời điểm sáng tác.

Tự tin với ngôn ngữ hội họa riêng

Nhận xét về loạt tranh của Minh Châu, họa sĩ Nguyễn Trí Minh Tuyết, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho rằng điểm nổi bật là sự tự nhiên và dứt khoát trong cách thể hiện. Theo chị, thay vì chú trọng vẽ cho giống hay tuân thủ những chuẩn mực kỹ thuật, Minh Châu chọn đi thẳng vào cảm xúc, nhịp điệu và những rung động trước thế giới xung quanh.

Xem tranh của Minh Châu, họa sĩ Nguyễn Trí Minh Tuyết (hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận xét: "Nhìn loạt tác phẩm của Lê Nguyễn Minh Châu, điều đầu tiên khiến người làm nghề như tôi thấy rõ nhất là sự tự nhiên, dứt khoát. Ở lứa tuổi học sinh trung học, nhiều bạn trẻ dễ dồn sức để vẽ cho "giống", cho "đúng chuẩn mực kỹ thuật" của người lớn, nhưng Minh Châu lại chọn đi thẳng vào cảm xúc, nhịp điệu và sự rung động trước thế giới quanh mình".

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật TP.HCM, tác giả và khách mời cắt băng khai mạc triển lãm tối 26.11 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Họa sĩ Siu Quý - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Mỹ thuật TP.HCM chúc mừng họa sĩ trẻ Minh Châu Ảnh: QUỲNH TRÂN

Điều này thể hiện khá rõ qua bảng màu rực rỡ, những cặp màu tương phản và cách sắp đặt các mảng màu giàu năng lượng. Từ xanh coban, tím, đỏ, cam đến hồng pastel, xanh lá và vàng, màu sắc không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn góp phần biểu đạt nhiều trạng thái cảm xúc, khi sôi nổi, lúc sâu lắng, đôi khi tinh nghịch.

Minh Châu cũng thể hiện sự mạnh dạn trong xử lý hình khối, không ngại phá vỡ tỷ lệ tả thực, phóng đại hoặc chồng lớp các mảng hình. Những nét vẽ tự do, đường sọc, chấm và mảng màu phẳng tạo nên nhịp điệu riêng cho từng tác phẩm.

Tranh Minh Châu táo bạo trong cấu trúc hình khối, không ngại bẻ gãy tỷ lệ tả thực Ảnh: QUỲNH TRÂN

Họa sĩ trẻ Lê Nguyễn Minh Châu (phải) giới thiệu các tác phẩm đến khán giả Ảnh: QUỲNH TRÂN

Qua các sáng tác ở nhiều giai đoạn, từ những bức tranh khổ nhỏ giàu thử nghiệm đến các bố cục chặt chẽ và tranh khổ lớn, có thể nhận thấy Minh Châu ngày càng tự tin trong cách tổ chức không gian và thể hiện ngôn ngữ hội họa cá nhân. Thay vì áp đặt một thông điệp cụ thể, các tác phẩm mở ra những liên tưởng để người xem tự cảm nhận và tìm thấy sự đồng điệu.

Với một họa sĩ trẻ, việc giữ được sự tự nhiên, chân thật trong sáng tác và không ngừng thử nghiệm là điều đáng ghi nhận. Sắc màu ngẫu hứng cho thấy những tìm tòi bước đầu của Lê Nguyễn Minh Châu trên hành trình định hình tiếng nói nghệ thuật riêng.

