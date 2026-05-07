'Xuôi dòng sông Thu' hướng đến những mái nhà kiên cố cho đồng bào miền Trung

Tối 7.5, tại không gian mỹ thuật Huyen Art House (số 8 Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhằm gây quỹ xây dựng nhà cho người nghèo ở miền Trung.

Đây là sáng kiến của quỹ "Gieo nhà gặt nhà", dưới sự giám tuyển của nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi và Lý Đợi, quy tụ 35 họa sĩ tài năng cùng 35 tác phẩm.

Giám tuyển Ngô Kim Khôi chia sẻ cảm xúc tại lễ khai mạc triển lãm ẢNH: V.TRẦN

Người xem như bắt gặp lại tuổi thơ khi thưởng lãm ẢNH: V.TRẦN

Ông Ngô Trần Vũ, đại diện ban tổ chức triển lãm và sáng lập quỹ "Gieo nhà gặt nhà"cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi tổ chức triển lãm trực tiếp gây quỹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập quỹ. Hy vọng thông qua triển lãm này, chúng ta sẽ cùng chung tay để có được 10 căn nhà mới, trị giá 600 triệu đồng, hỗ trợ những gia đình nghèo tại Đà Nẵng và Huế. Mỗi bức tranh được trưng bày không chỉ mang lại vẻ đẹp nghệ thuật, mà còn là lời kêu gọi tình thương, trách nhiệm cộng đồng và sự sẻ chia".

Vẻ đẹp và lòng tốt như sông Thu vẫn âm thầm chảy

Người xem như gặp lại tuổi thơ đầy xúc động ở triển lãm Xuôi dòng sông thu 2026 với tác phẩm Chạy đồng - đạt kỷ lục về kích thước, qua những đường cọ dứt khoát, bừng bừng sức sống của người nông dân trên cánh đồng mênh mông. Màu vàng của lúa chín, màu nâu của đất, màu xanh của hy vọng… tất cả hòa quyện như một lời khẳng định: dù lũ lụt biết bao lần, người miền Trung vẫn đứng dậy và tiếp tục gieo trồng.

Người xem cũng dừng lại rất lâu trước những bức phong cảnh sông Thu, nơi ánh sáng và nước giao hòa trong gam màu trầm lắng, gợi nhớ câu ca xưa: "Dù cho cạn nước Thu Bồn, Hải Vân hóa cát, biển Đông thành đèo, dù cho cay đắng trăm chiều, cũng không lay được tình keo nghĩa dày", hay những tác phẩm trừu tượng mạnh mẽ, như tiếng lòng đang gào thét trước gió.

Không gian mỹ thuật nơi ánh sáng và những gam màu trầm lắng được giao hòa ẢNH: V.TRẦN

Những nét cọ, những gam màu như dòng sông Thu lặng lẽ chảy ẢNH: V.TRẦN

Nói về công việc giám tuyển cho triển lãm, nhà nghiên cứu Lý Đợi cho biết: "Dù không làm thiện nguyện thường xuyên, nhưng trong những việc đã làm, tôi thường không chủ động hướng đến quê nhà, dẫu biết nơi ấy là thiết thân và có vô vàn trường hợp cần giúp đỡ. Nhưng với Xuôi dòng sông Thu thì khác, đây là định vị và tầm nhìn của anh Ngô Trần Vũ trong nhiều năm, một người có tấm lòng sâu nặng với xứ Quảng và TP.Huế, nên khi nhận lời làm đồng giám tuyển cùng anh Ngô Kim Khôi, tôi xúc động gấp đôi".

Cùng quan điểm đó, giám tuyển Ngô Kim Khôi chia sẻ thêm: "Sông Thu dịu dàng, kiên nhẫn, và năm nào cũng mang theo bao nỗi nhớ của miền Trung. Chúng tôi gọi triển lãm này là Xuôi dòng sông Thu, vì chính những nét cọ, những gam màu ở đây cũng đang lặng lẽ chảy về một hướng, hướng đến những mái nhà kiên cố cho đồng bào miền Trung. Nếu có một bức tranh nào khiến bạn dừng chân lâu hơn, khiến tim bạn khẽ nói 'đây rồi, mình muốn mang nó về', thì xin hãy mang nó về nhà".

Người xem tại lễ khai mạc ẢNH: V.TRẦN

"Khi bức tranh ấy treo trong không gian sống của bạn, nó không chỉ làm đẹp cuộc sống. Nó đang lặng lẽ hóa thành những mái ấm, những hy vọng cụ thể cho ai đó ở miền Trung xa xôi. Vẻ đẹp và lòng tốt, lần này thật sự chảy chung một dòng, như sông Thu vẫn âm thầm chảy: 'Thu nay nằm nhớ Thu Bồn/Con sông xứ Quảng linh hồn quê hương', giám tuyển Ngô Kim Khôi cảm xúc.

Hiện các họa sĩ tham gia triển lãm Xuôi dòng sông Thu 2026 đều cam kết bán tác phẩm với mức giá đặc biệt ưu đãi, thấp hơn bất kỳ mức giá nào tại gallery hay studio. Đây không chỉ là cơ hội để mọi người có thể sở hữu những tác phẩm nghệ thuật đương đại xuất sắc với giá trị tốt nhất, mà còn là cách để mỗi bức tranh trở thành những viên gạch, thanh sắt, tấm mái che thật sự cho những mảnh đời khó khăn nơi khúc ruột miền Trung.