Kể chuyện Sài Gòn qua những góc nhìn 'mặn mòi và bao dung'

Tọa đàm Hẹn nhau giữa lòng di sản Sài Gòn do HumVentures tổ chức vào ngày 16.5 mở ra nhiều lát cắt về thành phố này - nơi ký ức và hiện đại luôn song hành trong nhịp sống mỗi ngày.

Tại buổi tọa đàm, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, tiến sĩ khoa học - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, nghệ nhân Bùi Thị Sương và nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy đã mang đến nhiều góc nhìn vừa học thuật vừa giàu cảm xúc về Sài Gòn ẢNH: LỆ THỦY

Không chỉ nói về di sản, kiến trúc hay văn hóa ẩm thực, các diễn giả còn kể lại những ký ức riêng tư, những điều nhỏ bé nhưng đủ để hình dung về một thành phố luôn rộng lòng với con người.

Trong câu chuyện của các diễn giả, Sài Gòn hiện lên không chỉ như một đô thị năng động, mà còn là nơi lưu giữ nhiều lớp văn hóa. Đó là một thành phố luôn mở cửa cho những cuộc gặp gỡ, nơi con người đến rồi ở lại bởi cảm giác thân thuộc rất riêng. Từ những con hẻm cũ, gánh hàng rong, tiệm cà phê lâu năm đến những công trình kiến trúc giao thoa Đông - Tây, tất cả góp phần tạo nên một bản sắc vừa hiện đại vừa đầy chiều sâu.

Không dừng ở phần tọa đàm, “Miền Sài Gòn” còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm để người tham dự có thể “chạm” vào thành phố bằng nhiều giác quan ẢNH: LỆ THỦY

Triển lãm ảnh “Đời sống - con người - văn hóa Sài Gòn” của blogger, nhiếp ảnh gia Văn Nguyên giống như một cuộc dạo chơi qua từng góc nhỏ của đô thị ẢNH: LỆ THỦY

Những bức ảnh không cố tô vẽ một Sài Gòn hào nhoáng, mà ghi lại các khoảnh khắc đời thường: một gánh hàng ven đường, nhịp sinh hoạt trong khu chợ cũ hay ánh nhìn của người lao động giữa dòng xe đông đúc. Qua góc nhìn của người trẻ, Sài Gòn trở nên gần gũi và nhiều cảm xúc hơn.

Trong khi đó, workshop bồi vải của nhóm “Hán Nôm Đường” lại mang đến một khoảng lặng thú vị. Người tham dự được tự tay làm khung tranh từ vải hoa, trải nghiệm nghề thủ công theo cách chậm rãi và đầy tính kết nối. Giữa nhịp sống đô thị gấp gáp, những hoạt động như vậy khiến nhiều người nhận ra giá trị của sự tĩnh tại và vẻ đẹp của lao động thủ công truyền thống.

Nghệ sĩ ưu tú - tiến sĩ Hải Phượng (bìa phải) - một trong những bậc thầy đàn tranh nổi bật nhất Việt Nam hiện nay với những tiết mục không mang tính trình diễn đơn thuần mà gợi nhắc về chiều sâu văn hóa của Nam bộ: mộc mạc, gần gũi mà giàu nội lực tinh thần

Sự kiện càng thêm cảm xúc với phần biểu diễn Bài ca đất phương Nam, mở ra một không gian đậm chất Nam bộ, gợi nhắc về miền đất trù phú, bao dung mà Sài Gòn chính là trái tim của vùng đất ấy ẢNH: LỆ THỦY

Một điểm nhấn khác của chương trình là không gian nghệ thuật dân gian Nam bộ với câu hò, điệu lý, dân ca, đờn ca tài tử và múa bóng rỗi - loại hình trình diễn gắn với tín ngưỡng thờ Bà của vùng đất phương Nam.

Ẩm thực cũng là phần không thể thiếu trong hành trình khám phá “Miền Sài Gòn” ẢNH: LỆ THỦY

Đội ngũ bếp Hum Central và Mặn Mòi Bến Nghé mang đến những món ăn được chọn lọc và sáng tạo từ nông sản bản địa nhiều vùng miền. Không quá cầu kỳ, các món ăn giữ được tinh thần dung dị nhưng tinh tế, giống như chính tính cách của thành phố này. Bên cạnh đó là những món quà thủ công từ The Bloom - Sài Gòn, chứa đựng sự chăm chút và khéo léo của người thợ Việt.

Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động, ‘Miền Sài Gòn’ không chọn cách hoài niệm để níu giữ quá khứ. Điều còn lại là cảm giác về một thành phố bao dung, nơi con người được kết nối bởi những lớp ký ức văn hóa vẫn lặng lẽ chảy trong đời sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần chậm lại một chút giữa phố thị đông đúc, người ta vẫn có thể nhận ra những vẻ đẹp ấy chưa từng mất đi.