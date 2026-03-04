Kế hoạch của Israel buộc ông Trump phải đánh Iran

Tại một cuộc họp kín ở Quốc hội, các quan chức chính phủ thừa nhận với các nghị sĩ rằng kế hoạch tấn công Iran của Israel đã thúc đẩy Mỹ hành động phủ đầu để bảo vệ binh lính Mỹ đóng tại các căn cứ trên khắp Trung Đông. Lầu Năm Góc tin rằng Iran sẽ tấn công trả đũa vào lực lượng này nếu bị Israel tấn công.

Thượng nghị sĩ Mark Warner từ đảng Dân chủ, người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng quyết định phát động tấn công quân sự quy mô lớn vào một quốc gia khác do áp lực từ một đồng minh đã đặt Mỹ này vào tình thế “chưa từng có tiền lệ”.

Ông gọi đây là “một cuộc chiến tự lựa chọn" vì có “mục tiêu và thời gian biểu của Israel quyết định”.

Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã cung cấp thông tin tóm tắt cho các nghị sĩ trong chiều 2.3.

Thượng nghị sĩ Warner cho biết ông ủng hộ Israel, nhưng ông đặt câu hỏi về quyết định đặt mạng sống của người Mỹ vào nguy hiểm khi mối đe dọa sắp xảy ra không phải nhắm vào Mỹ mà là vào một đồng minh.

Một chiếc F/A-18E Super Hornet, thuộc Phi đội Chiến đấu Cơ (VFA) 14, thực hiện hạ cánh bằng hệ thống hãm tốc trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury của Mỹ, ngày 2.3.2026 ẢNH: REUTERS

Ông nói: “Cần phải có bằng chứng về một mối đe dọa sắp xảy ra đối với lợi ích của Mỹ. Tôi vẫn không nghĩ rằng tiêu chuẩn đó đã được đáp ứng”.

Ông Warner lập luận rằng nếu chiến dịch quân sự chống lại Iran được kích hoạt vì các mối đe dọa an ninh sắp xảy ra từ Iran đối với chính nước Mỹ thì Mỹ sẽ “có kế hoạch tốt hơn”.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp báo, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) cho biết Tổng thống Trump đã phải đối mặt với một quyết định khó khăn về việc ra lệnh tấn công Iran khi rõ ràng là Israel sẽ tiến hành các hoạt động quân sự, ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều này sẽ gây nguy hiểm cho quân đội Mỹ trong khu vực.

Ông cho biết “Israel quyết tâm hành động để tự vệ, dù có hay không có sự hỗ trợ của Mỹ... vì Israel phải đối mặt với điều mà họ coi là mối đe dọa sống còn”.

Chủ tịch Hạ viện cho biết các quan chức cấp cao trong chính quyền đã xác định rằng “nếu Israel bắn vào Iran” để phá hủy các kho vũ khí của nước này, thì Iran “sẽ ngay lập tức trả đũa nhằm vào nhân sự và tài sản của Mỹ”.

Và theo ông, “nếu chúng ta chờ đợi tất cả những điều đó xảy ra, hậu quả của việc không hành động sẽ rất thảm khốc”.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp báo, Ngoại trưởng Rubio cho biết mối đe dọa trả đũa của Iran đối với quân đội Mỹ để đáp trả cuộc tấn công của Israel là yếu tố chính dẫn đến quyết định phát động các cuộc tấn công của Mỹ trên khắp Iran.

Ông cho biết các mệnh lệnh trả đũa của Iran đối với quân đội và các cơ sở của Mỹ đã được giao cho các chỉ huy chiến trường từ rất lâu trước khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công cuối tuần qua.

Ông nói “Nếu chúng ta đứng yên và chờ đợi cuộc tấn công đó xảy ra trước khi chúng ta tấn công họ, chúng ta sẽ phải chịu thương vong cao hơn nhiều”. Vì vậy, theo ông, Tổng thống Trump đã có quyết định “rất sáng suốt”.